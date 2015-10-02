Завершился трудовой семестр Свежий выпуск 411 Сергей ГОРБУНОВ

Отлично проявил себя агитационный отряд «Ертіс жұлдыздары». В его составе работали и творческие коллективы этнокультурных объединений. Самодеятельные артисты побывали во всех районах области, даже в самых отдаленных аулах, познакомили жителей с культурой народов, проживающих в павлодарском Прииртышье, рассказали о работе АНК, 20-летие которой отмечается в нынешнем году.

На состоявшемся форуме стройотрядов были подведены итоги и названы имена самых деятельных командиров и бойцов. Дипломы вручили и предпринимателям, предоставившим ССиМО фронт работ.



