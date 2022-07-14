Фото Али Галым
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Завершился VI Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы»

Завершился внеочередной VI Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы». В последний день молодежного форума Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил делегатов со всех регионов за активную работу в течение четырех дней и вручил памятные сертификаты.

Он отметил, что сегодня «Жастар Рухы» объединяет свыше 100 тысяч молодых людей по всему Казахстану, из которых 90% - это активисты в регионах.

«В своем обращении к делегатам Съезда Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стремление быть нужным и полезным для своей Родины – должно стать целью каждого молодого человека. Данное мероприятие в очередной раз продемонстрировало сплочённость наших юношей и девушек. Уверен, что «Жастар Рухы» станет полноценным социальным лифтом для молодых людей», - сказал Исполнительный секретарь партии «AMANAT».

По мнению Асхата Оралова, своей энергией и активным участием в строительстве Нового Казахстана молодые граждане внесут значительный вклад в эффективную реализацию реформ, инициированных Президентом.

В свою очередь, делегат из Кызылорды Нурбол Серикпай отметил, что на Съезде были приняты важные решения для дальнейшего развития молодежного крыла партии.

«Переименование нашей организации знаменует новый этап в ее более чем 20-летней истории. Сегодня в стране происходят глубинные реформы, и молодежь должна быть в центре всех изменений», - сказал он.

По словам Зарины Кайыржан из Акмолинской области, на площадке «Jas Talks» были интересные спикеры.  

«Мы встретились с ребятами из других регионов, обменялись опытом, смогли не только внести какие-то свои идеи, но и обсудить предложения коллег из других городов. В целом зарядились эмоциями и настроем для реализации задач с учетом программы трансформации молодежного крыла» - отметила Зарина Кайыржан.

Делегат из Нур-Султана Ерлан Марат высоко оценил неформальную часть работы Съезда.

«Помимо пленарного заседания была очень насыщенная программа. Это информативные тренинги, семинары, увлекательная культурная программа, душевные песни под гитару у костра», - добавил Ерлан Марат.

Напомним, в работе Съезда, прошедшего в поселке Зеренда Акмолинской области, приняло участие более 350 делегатов со всех регионов. Для участников были организованы образовательные тренинги, гостями открытой диалоговой площадки «Jas Talks» стали известные государственные и общественные деятели.

Решением VI внеочередного Съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены наименование молодежной организации и состав центрального совета.

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