​Завершился второй этап

Главный специалист секретариата АНК Астаны Гульнар Тайгокова отметила, что расширение сферы употребления государственного языка является важным направлением деятельности городской ассамблеи. В конкурсе приняли участие представители этнокультурных объединений столицы, возрастная категория – от 14 до 29 лет. «Задача конкурса – пропаганда государственного языка и полиязычия, активизация творческих способностей молодежи, формирование казах­станского патриотизма и развитие лингвистического капитала казахстанцев», – рассказал главный специалист столичного управления по развитию языков Ержан Енсебаев.

Гран-при «Тіл – достықтың алтын көпірі» получил Адиль Ишмухамедов (татаро-башкирский КЦ «Таң»), первое место завоевала Анастасия Кровицкая (общество немцев «Возрождение»), второе – Ислам Рашидов (турецкий центр «Ахыска»), третье – у Салима Айлазова (ассо­циация курдов «Барбанг»).

Также были подведены итоги конкурса рисунков среди учащихся воскресных школ города «Моя Родина – Казахстан». В младшей возрастной группе (6–9 лет) обладателем Гран-при стала Алина Жакулина (немецкая воскресная школа). В возрастной категории 10–12 лет Гран-при вручен Леониду Грицману (русско-казачья ВШ РСД «Лад»), а в старшей, 13–17 лет, лучшей стала Асель Сапаргалиева (украинская ВШ «Оберег»).

Мероприятие «Мы – дети Великой степи» завершилось концертной программой творческих коллективов столичных этнокультурных объединений.