Завершился XXII сезон «Жасыл ел»

Таза Қазақстан
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

На торжественной церемонии во Дворце студентов подвели итоги работы и наградили лучших участников молодежных трудовых отрядов. В этом году в проекте приняли участие 3 310 молодых актюбинцев. Они занимались благоустройством территорий, озеленением, санитарной очисткой и строительными работами.

фото из архива автора

В рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» бойцы «Жасыл ел» провели около 20 мероприятий. Среди них – акции «Подари дерево городу» и «Мое именное дерево», в рамках которых студенты и волонтеры высаживали саженцы в населенных пунктах.

В рамках акции «Мөлдір бұлақ» они очищали родники, убирали мусор на прилегающих территориях и приводили в порядок берега рек. Благодаря этой работе молодежь помогла сделать родной край чище и зеленее, а также привлечь внимание жителей к заботе об окружающей среде.

Заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов поблагодарил молодежь за вклад в развитие региона, подчеркнув значимость трудового воспитания, экологической ответственности и общественной активности.

По словам заместителя председателя регионального штаба «Жасыл ел» Артура Азиева, завершение сезона – это не только подведение итогов, но и возможность поддержать инициативных участников и привлечь к работе новых молодых людей.

– В первую очередь такие мероприятия мотивируют ребят, вдохновляют их продолжать свою деятельность. В этом сезоне мы даже перевыполнили план по их привлечению. При этом осенью вновь даем возможность молодым людям получить первый трудовой опыт, – отметил Артур Азиев.

Победителям в десяти номинациях вручили денежные премии в размере от 100 до 200 тыс. тенге. Еще одним поощрением для 100 отличившихся станут трехдневные поездки в Астану за счет областного бюджета.

Признанная лучшим командиром Дильназ Есетова отмечает, что за два года в «Жасыл ел» получила ценный опыт, научилась организовывать команду и брать на себя ответственность.

– Для меня это не только работа, но и возможность приносить пользу родному краю, – поделилась Дильназ. – Очень приятно, что наши старания замечают и ценят. Эта награда мотивирует меня двигаться дальше и участвовать в новых инициативах.

#акция #экология #Жасыл ел #молодежная политика #Таза Қазақстан

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