Завещано потомкам

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Айнур КЕМБАЕВА
В экспозиции содержатся архивные документы, фото-, видеоматериалы, рассказываю­щие о подвигах фронтовиков. Вниманию посетителей представлены документальные свидетельства о Параде Победы на Красной площади в Москве, а также материалы о современных Вооруженных силах независимого Казахстана, истории их создания в независимой республике.
– Нужно помнить, что победа в той жестокой схватке стоила нашему народу многих миллионов человеческих жизней, поэтому мы бережно храним память о героях, – отметила заместитель директора Музея Первого Президента РК Ботагоз Каипова. – Прошло более полувека, выросли новые поколения казахстанцев. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но долг перед теми, кто погиб во имя жизни на Земле, не должен позволить нам забывать о тех событиях.
Почетными гостями церемонии открытия экспозиции стали участники Великой Отечественной. Они охотно делились воспоминаниями о фронтовых буднях и тяжелых испытаниях войной.
– Когда началась война, мне было 16 лет. Прослужил на фронте около трех лет, прошел тысячи километров и хочу пожелать молодому поколению никогда не испытать ничего подобного, – обратился к юным казах­станцам фронтовик Владимир Кальсин.
В честь ветеранов Великой Отечественной войны был показан мюзикл «Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат! Великая Победа – завещана потомкам!», посвященный подвигу Героев Советского Союза Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, бойцам 316-й стрелковой дивизии, воевавшим под командованием генерал-майора И. В. Панфилова.

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