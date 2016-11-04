​Завесу тайн приоткрывая...

фото Фонда Джанкарло Лигабуе

Археологов же нередко сравнивают с кладоискателями. И это правда. Только «клад» в большинстве случаев – информация, по которой можно реконструировать прошлое. ...Позолоченная подвеска в виде птицы самрук с расправленными крыльями и псалий с изображением головы архара – эти ценнейшие экспонаты, относящиеся к III–IV вв. до н. э., были представлены в Национальном музее РК участникам семинара, посвященного итогам почти 20-летнего сотрудничества казахстанских и итальянских археологов.

– Казахстанские археологи не только перенимают опыт итальянских коллег, но и осуществляют совместные проекты как на территории Казахстана, так и в других странах, – отметил заместитель директора Национального музея РК Жакен Таймагамбетов.

Акцент на значимости сов­местной работы сделал и посол Италии в Казахстане Стефано Раваньян, подчеркнув, что у Казахстана и Италии широкие возможности для сотрудничества.

– В рамках Года Италии в Казахстане, – сказал он, – реализовано немало проектов, направленных на популяризацию культур двух стран.

Сущностным же ядром встречи стали результаты изысканий, проведенных Фондом Джанкарло Лигабуе совместно с Институтом археологии им. А. Маргулана Академии наук РК и Французским национальным научно-исследовательским центром Centre Nationaldela Recherche Scentifique, начиная с 1998 года.

Первые исследования Фонда Лигабуе начались с раскопок кургана Сакского периода (750–300 до н. э.) в Восточном Казахстане. В результате трехлетней кропотливой работы по изучению цепи царских курганов долины Берель было обнаружено более 2 тыс. предметов из дерева, покрытых золотом и украшенных драгоценными вышитыми тканями. Здесь же нашли седла, считающиеся самыми древними в мире.

Затем наступил не менее ответственный период – реставрация ценнейших находок, которой несколько лет занималась лаборатория «Остров Крым» в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром истории и археологии «Бегазы-Тасмола» института им. А. Маргулана под руководством Армана Бейсенова.

Вспоминая то непростое время, авторитетнейший казахстанский реставратор Крым Алтынбеков заметил, что в 1999 году, когда археологи пригласили их в экспедицию для реставрации и консервации извлеченных памятников, денег на эту работу не было. На помощь пришел Фонд Джанкарло Лигабуе.

– Нам выделили необходимые средства и оборудование, – сказал Крым Алтынбеков, – без помощи Лигабуе нам бы сложно было сохранить ценные для истории Казахстана экспонаты. И это не единственный раз, когда Фонд Джанкарло Лигабуе подставил свое плечо. Благодаря его поддержке нам представилась возможность изучить западный и японский опыт сохранения ископаемой органики, разработать и запатентовать свои, менее затратные методы реставрации.

Важный вклад в изучение артефактов внесли и геофизики Университета Триеста, изучавшие долину Семиречья с помощью новейших методов исследования геологической среды. Существенную помощь они оказали и в изучении раскопок трех археологических памятников – Каспан, Аску и Шубар.

Немало заслуг и у профессора Джана Луки Бонора, который в течение пяти лет возглавлял археологические миссии Болонского университета в дельте Сырдарьи и исследовал такие памятники, как Чирик-Рабат, Сенгир-там и Баланды. Ему удалось выявить систему застроек, состоящую из монументальных центров.

По мнению президента Фонда Джанкарло Лигабуе Инти Лигабуе, представившего на семинаре результаты исследований своего отца – основателя фонда, выдающийся памятник культуры и искусства древних кочевников Берель имеет мировое значение.

– В Казахстане я впервые побывал почти два десятилетия назад, когда мне было 16 лет, – рассказал Инти Лигабуе. – Приехал вместе с отцом, который много лет посвятил археологическим раскопкам на территории Казахстана. Алматы потряс меня прекрасными людьми и величественными горами. Тогда я и увидел, с какой любовью отец относится к Казахстану. Это передалось и мне. А в Астане я впервые побывал 10 лет назад. В столице Казахстана сосредоточена мощь государства. Очень меня впечатлил Национальный музей РК, которым вы можете гордиться. Здесь хранятся уникальные экспонаты.

Почти двадцатилетний этап совместных поисков археологов Италии и Казахстана позади, но совместных планов много. Как отметил генеральный директор КазНИИ культуры Андрей Хазбулатов, формат сотрудничества между Казахстаном и Италией с каждым годом становится все шире и затрагивает практически все сферы культуры, искусства, археологии. Будут продолжены и научно-исследовательские проекты с Фондом Джанкарло Лигабуе.