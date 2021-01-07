Заветная мечта наших предков

В своей статье Президент смог раскрыть важность независимости, которая была заветной мечтой наших предков. Он подробно проанализировал ключевые ориентиры становления независимости, такие как стремление к намеченным целям, достижение высоких знаний, общество и ценности, твердые позиции и принципы. Вместе с тем данная статья подводит итоги 30-летнего независимого пути развития, проложенного Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, в статье Президент Касым-Жомарт Токаев, исходя из исторической важности накопленного опыта нашего государства за годы суверенного развития, уделяет особое внимание будущим ориентирам. Подчеркнув важную роль кинематографии в формировании патриотизма в стране, он отметил, что в будущем определенную часть государственного заказа для отечественных телеканалов необходимо направлять на производство историчес­ких фильмов. Он отметил, что со времен голодомора 1921–1922 годов прошло около века и назрела необходимость принятия масштабных мер для раскрытия всей правды великого бедствия в истории казахского народа. Также он обратил внимание на необходимость детального изучения и пропаганды 35-летней истории декабрьских событий, имеющих особое значение в истории развития государства. Было отмечено, что Казахстан является первой страной в мире, добровольно отказавшейся от ядерного оружия, и что Указ Елбасы о закрытии Семипалатинского полигона в 1991 году имел особое значение на международном уровне, подчеркнута важность распространения данного опыта как среди населения, так и среди мирового сообщества.

Концепция «слышащего государства» Президента Касым-Жомарта и Национальный совет общественного доверия являются одними из реальных шагов, направленных на углубление демократии в стране. Время показало, что реальным механизмом своевременного решения всех проблем с учетом интересов народа является позиция, предложенная нашим Президентом.