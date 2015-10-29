Свежий выпуск
Заветная орбита Назифы
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Главная особенность предложенной Президентом Казахстана патриотической идеи «Мәңгілік Ел» – приоритет науки и знаний, считает студентка 4-го курса Института высоких технологий и устойчивого развития КазНИТУ им. К. Сатпаева Назифа Бактыбаева. Она уверена, что благодаря политике Главы государства в области образования тысячи студентов могут сегодня достичь значительных успехов в учебе и жизни. И применять знания для укрепления экономической мощи страны, ведь именно так можно проявить любовь к Родине. Назифа плюс ко всему может прославить Казахстан, став первой казашкой-космонавтом. Тем более что это ее огромная мечта – побывать в космосе.
– Начиная со школьной скамьи у меня всегда была возможность хорошо учиться, были прекрасные учителя. Во многом благодаря этому я смогла представлять свои достижения на международных олимпиадах, – говорит Назифа. – Сейчас учусь по специальности «космическая техника и технологии». Наберусь знаний и опыта, а потом начну применять их, чтобы вывести Казахстан на передовые рубежи технологического развития. А еще у меня есть мечта стать космонавтом.
Назифа Бактыбаева – призер олимпиад по физике от МОФ KATEV, победитель областных научных соревнований. Она победила на IX Республиканском конкурсе достижений в области изобретательства «Шапағат-2012» в номинации «Юное дарование», ее изобретение – «Модель научно-исследовательского комплекса-аэростата для изучения планеты Венера» – стало первым на VIII международных научных соревнованиях по космическим исследованиям «Открываем мир науки» (Россия, 2012 год). Кроме этого, Назифа одержала победу на международной олимпиаде в Хьюстоне. На конкурс космических проектов она представила проект космического корабля для полета на Венеру. На его разработку и создание макета у нее ушел год. Благодаря победе на американском конкурсе Назифа получила приглашение учиться в Техасском университете и возможность посетить комплекс NASA.
Об этом она рассказывает так:
– Когда я только перевелась на третий курс, мне выпала честь побывать в святая святых американской космонавтики – Американском управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Там мне предлагали образовательный грант NASA, но я отказалась, так как хочу жить дома. Моя специальность называется «космическая техника и технология». Свои конструкторские способности и знания хочу посвятить развитию космической отрасли нашей страны. Если я и многие тысячи молодых казахстанцев не будем заботиться о будущем Казахстана, то кто тогда? Кроме того, если бы я согласилась учиться в США на стипендию NASA, то должна была бы учитывать закон о неразглашении информации. Получалось, чему научусь там, не смогу применять здесь. Но я хочу быть полезной прежде всего своей Родине! Хочу, чтобы с космодрома Байконур отправлялось в космос как можно больше космонавтов из Казахстана. В том числе женщины-космонавты. Поэтому после окончания учебы в КазНИТУ планирую продолжить образование в Лондоне, потому что там создаются специальные запчасти для сборки космических кораблей. И в столице Великобритании на меня не будет распространяться закон о неразглашении информации.
Следует добавить, что сегодня Назифа активно участвует в работах, которые КазНИТУ ведет совместно с российским НПО им. С. Лавочкина в учебно-образовательном центре управления полетами космических аппаратов университета по созданию макета солнечной космической электростанции и наноспутника «Политех-1». После запуска спутника, получив реальные данные по исследованию геомагнитного поля, девушка намерена на их основе написать научную работу. Назифе исполнился только 21 год, но мечтает она о многом. Но свою мечту стать космонавтом не оставляет ни на миг. Более того, реально готовится к этому. Ей уже удалось попробовать настоящую космическую еду. Она профессионально занималась большим теннисом, выходные дни посвящает походам в горы. Свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками, увлекается живописью.
Разумеется, она прекрасно понимает, что ей еще надо накопить много знаний и изучить предмет, которым намерена заниматься на орбите Земли.
– Россиянки и американки уже работают на космической орбитальной станции. Почему бы из Казахстана женщину туда не отправить? – задается она вопросом. – Думаю, если поставить такую цель, то ее можно осуществить. Тем более что в «малый космос» сегодня можно слетать и в качестве туриста. Так что перспективы есть, причем вполне реальные!
В связи с космической темой Назифа вспомнила забавный исторический случай, когда в 1848 году газета «Московские губернские ведомости» написала: «Мещанина Никифора Никитина за крамольные речи о полете на Луну сослать в поселение Байконур». Словно предсказывая космическое будущее казахстанского Байконура. Мечту же девушки подкрепляют ее воля и упорство.

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