​Заветная путевка

фото Федерации настольного тенниса Казахстана

На этих соревнованиях честь Казахстана защищали Кирилл Герасименко (Астана), Тимур Кельбуганов (­Алматы), Самат Бейсенов (Алматы), Денис Жолудев (ВКО), Наталья Сладкова (Караганда), Юлия Гац (Караганда), Гулчехра Хусейнова (ЗКО) и Анастасия Лаврова (Астана). Все наши мастера маленькой ракетки достойно сражались за желанные путевки с азиатскими теннисистами, но только Кириллу Герасименко удалось добраться до заветной цели.

Турнир он начал с тяжелой победы над своим давнишним соперником Зохидом Кенжае­вым из Узбекистана – 4:3. Затем проиграл именитому иранскому спортсмену Ношаду Аламияну (0:4) и уже не имел права на ошибку. Победив тайца Супанута Висумайт­кона (4:3), Кирилл вышел на решающую игру уже за олимпийскую путевку против сильного гонконгского теннисиста Джианга Тияни. Хозяин соревнования, наверное, недооценил потенциал казахстанца, а может, переоценил собственные силы. Так или иначе, но проиграл он «всухую» – 0:4. Наш Кирилл Герасименко едет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро!

В истории настольного тенниса Казахстана это второй случай попадания нашего земляка на Олимпийские игры. В первый раз отличилась алматинка Марина Шумакова, которая выступала в Пекине-2008.

Нынешний успех Кирилла Герасименко закономерен, так как четырехлетний олимпийский цикл он провел весьма результативно. Пробился и выступил на II юношеских Олимпийских играх в Нанкине (КНР), занял третье место в мировом туре Gac Group 2015 в Польше, завоевал золотую медаль IX открытого чемпионата Люксембурга, выигрывал партии у действую­щего двукратного олимпийского чемпиона Чжана Цзике (КНР), у второй ракетки мира Фан Жин Дона (КНР), стал многократным чемпионом Казахстана.

Вместе с Кириллом гонконгскую победу могут занести в актив председатель Сената Парламента РК, глава попечительского совета рес­публиканской Федерации настольного тенниса Касым-Жомарт Токаев, председатель Мажилиса Парламента РК, президент Федерации настольного тенниса страны Бактыкожа Измухамбетов, главный тренер сборной Казахстана Евгений Тимченко, исполнительный вице-президент федерации Малик Бейсалиев. И конечно же, вся дружная спортивная семья Кирилла.

Это его отец Геннадий Герасименко – чемпион РК по настольному теннису в парном разряде, двукратный серебряный призер чемпионата СНГ по гиревому спорту, мама Татьяна Герасименко – тренер, воспитавшая многих кандидатов и мастеров спорта. А также братья: Александр – чемпион Казахстана, участник чемпионата мира, Тимофей – призер юношеского первенства страны.

Теперь будем ждать от Кирилла яркой игры в жаркой Бразилии.