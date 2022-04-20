Статьи
Заветные кресла в совете
Сулейменов Азамат
корреспондент

Проблемы с формированием общественного совета при областном маслихате возникли в Мангистау.

Кандидаты на места в общест­венный совет при маслихате Мангистауской области выразили несогласие с решением внеочередной сессии о неутверждении нового состава.

Как заявили кандидаты в видео­обращении к Главе государства, весь процесс отбора, начиная с собеседования, был проведен в соответствии с законом. В сос­тав совета оказались выбраны общест­венники, активисты, представители различных неправительственных организаций.

«Согласно закону, данный сос­тав должен утверждаться маслихатом, но на сессии, состоявшейся 29 марта, по предложению секретаря областного маслихата Нури Тумышева решение данного воп­роса без основания отложили на 15 календарных дней. 12 апреля на внеочередной сессии маслихата с участием акима региона Нурлана Ногаева представленный состав был отклонен с формулировкой «Не утверждать» – в разрез действующему Закону «Об общественных советах». Данное решение областного маслихата населением региона воспринято негативно», – рассказали кандидаты в общественный совет.

Упомянутый секретарь областного маслихата Нури Тумышев в свою очередь отмечает, что существуют объективные причины для соответствующих решений.

– 21 декабря 2021 года областной маслихат разместил на своем сайте объявление о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы по формированию общественного совета, также опубликованное в областных газетах «Мангистау» и «Огни Мангистау». В связи с тем, что в течение установленного срока документы от каждого из кандидатов не поступили, 18 января текущего года конкурс был объяв­лен повторно. В соответствие с письмом Министерства информации и общественного развития РК были приостановлены все процедуры, связанные с формированием совета. Информация об этом также была опубликована на сайте маслихата и в областных газетах. Затем 31 января и 1 февраля были размещены объявления о проведении конкурса, по итогам которого 11 февраля была создана рабочая группа из 9 человек, – сообщил Нури Тумышев.

В ходе работы группы было установлено, что количество членов общественного совета составит 31 человек. Начался прием заявлений от кандидатов. 25 марта список был направлен на рассмотрение очередной 9-й сессии областного маслихата.

На заседаниях постоянной комиссии перед сессией депутаты вносили различные предложения по составу общественного совета, они рекомендовались рабочей группе. В частности, предлагалось включить новых кандидатов, один из которых даже не предоставил никаких документов.

Кроме того, установлено, что на момент, когда состав совета был сформирован, но не утвержден, в него ввели лицо, состоявшее также в совете Мунайлинского района, чего быть не должно. В результате предлагаемый тогда состав общественного совета не утвердили большинством голосов.

Нури Тумышев отметил, что в связи с отсутствием в законодательстве норм о том, какие меры должны быть приняты в случае неутверждения маслихатом состава общественного совета, конкурс по его формированию был объявлен вновь. На сегодняшний день прием заявок в состав рабочей группы открыт.

На фоне спора активист Мухтар Умбетов поднял вопрос о морально-этических характеристиках новоиспеченных кандидатов.

– Общественный совет осуществляет контроль за деятельностью органов власти на местах для улучшения жизни населения. Я ознакомился со списком кандидатов и увидел интерес­ную картину: в нем есть люди, имею­щие судимость за уголовные преступления, другие были руководителями трудовых коллективов, где нарушались права работников, что вызвало большой общественный резонанс. Как они сейчас будут защищать интересы народа? – вопрошает Мухтар Умбетов.

Также, по мнению активиста, в составе общественных советов не должно быть людей, которые видят в этом лазейку для того, чтобы быть поближе к исполнительной власти и иметь возможность лоббировать свои интересы, а не интересы народа.

Популярное

Все
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
К ответу, если туалета нет
Ветер прошлого над крепостными стенами
Заветные кресла в совете
​​​​​​​И доноры нужны, и оснащение
Фундамент для родной словесности
В шаге от остановки
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Статьи
Чтобы не выпал «третий сектор»
Статьи
ОСИлим ли?
Статьи
Управлять домом со смартфона
Статьи
Первый блин не комом
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021