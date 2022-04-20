Статьи Заветные кресла в совете 20 апреля 2022 г. 8:34 Сулейменов Азамат корреспондент Проблемы с формированием общественного совета при областном маслихате возникли в Мангистау. Кандидаты на места в общественный совет при маслихате Мангистауской области выразили несогласие с решением внеочередной сессии о неутверждении нового состава. Как заявили кандидаты в видеообращении к Главе государства, весь процесс отбора, начиная с собеседования, был проведен в соответствии с законом. В состав совета оказались выбраны общественники, активисты, представители различных неправительственных организаций. «Согласно закону, данный состав должен утверждаться маслихатом, но на сессии, состоявшейся 29 марта, по предложению секретаря областного маслихата Нури Тумышева решение данного вопроса без основания отложили на 15 календарных дней. 12 апреля на внеочередной сессии маслихата с участием акима региона Нурлана Ногаева представленный состав был отклонен с формулировкой «Не утверждать» – в разрез действующему Закону «Об общественных советах». Данное решение областного маслихата населением региона воспринято негативно», – рассказали кандидаты в общественный совет. Упомянутый секретарь областного маслихата Нури Тумышев в свою очередь отмечает, что существуют объективные причины для соответствующих решений. – 21 декабря 2021 года областной маслихат разместил на своем сайте объявление о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы по формированию общественного совета, также опубликованное в областных газетах «Мангистау» и «Огни Мангистау». В связи с тем, что в течение установленного срока документы от каждого из кандидатов не поступили, 18 января текущего года конкурс был объявлен повторно. В соответствие с письмом Министерства информации и общественного развития РК были приостановлены все процедуры, связанные с формированием совета. Информация об этом также была опубликована на сайте маслихата и в областных газетах. Затем 31 января и 1 февраля были размещены объявления о проведении конкурса, по итогам которого 11 февраля была создана рабочая группа из 9 человек, – сообщил Нури Тумышев. В ходе работы группы было установлено, что количество членов общественного совета составит 31 человек. Начался прием заявлений от кандидатов. 25 марта список был направлен на рассмотрение очередной 9-й сессии областного маслихата. На заседаниях постоянной комиссии перед сессией депутаты вносили различные предложения по составу общественного совета, они рекомендовались рабочей группе. В частности, предлагалось включить новых кандидатов, один из которых даже не предоставил никаких документов. Кроме того, установлено, что на момент, когда состав совета был сформирован, но не утвержден, в него ввели лицо, состоявшее также в совете Мунайлинского района, чего быть не должно. В результате предлагаемый тогда состав общественного совета не утвердили большинством голосов. Нури Тумышев отметил, что в связи с отсутствием в законодательстве норм о том, какие меры должны быть приняты в случае неутверждения маслихатом состава общественного совета, конкурс по его формированию был объявлен вновь. На сегодняшний день прием заявок в состав рабочей группы открыт. На фоне спора активист Мухтар Умбетов поднял вопрос о морально-этических характеристиках новоиспеченных кандидатов. – Общественный совет осуществляет контроль за деятельностью органов власти на местах для улучшения жизни населения. Я ознакомился со списком кандидатов и увидел интересную картину: в нем есть люди, имеющие судимость за уголовные преступления, другие были руководителями трудовых коллективов, где нарушались права работников, что вызвало большой общественный резонанс. Как они сейчас будут защищать интересы народа? – вопрошает Мухтар Умбетов. Также, по мнению активиста, в составе общественных советов не должно быть людей, которые видят в этом лазейку для того, чтобы быть поближе к исполнительной власти и иметь возможность лоббировать свои интересы, а не интересы народа.