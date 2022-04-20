Заветные кресла в совете

Проблемы с формированием общественного совета при областном маслихате возникли в Мангистау.

Кандидаты на места в общест­венный совет при маслихате Мангистауской области выразили несогласие с решением внеочередной сессии о неутверждении нового состава.

Как заявили кандидаты в видео­обращении к Главе государства, весь процесс отбора, начиная с собеседования, был проведен в соответствии с законом. В сос­тав совета оказались выбраны общест­венники, активисты, представители различных неправительственных организаций.

«Согласно закону, данный сос­тав должен утверждаться маслихатом, но на сессии, состоявшейся 29 марта, по предложению секретаря областного маслихата Нури Тумышева решение данного воп­роса без основания отложили на 15 календарных дней. 12 апреля на внеочередной сессии маслихата с участием акима региона Нурлана Ногаева представленный состав был отклонен с формулировкой «Не утверждать» – в разрез действующему Закону «Об общественных советах». Данное решение областного маслихата населением региона воспринято негативно», – рассказали кандидаты в общественный совет.

Упомянутый секретарь областного маслихата Нури Тумышев в свою очередь отмечает, что существуют объективные причины для соответствующих решений.

– 21 декабря 2021 года областной маслихат разместил на своем сайте объявление о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы по формированию общественного совета, также опубликованное в областных газетах «Мангистау» и «Огни Мангистау». В связи с тем, что в течение установленного срока документы от каждого из кандидатов не поступили, 18 января текущего года конкурс был объяв­лен повторно. В соответствие с письмом Министерства информации и общественного развития РК были приостановлены все процедуры, связанные с формированием совета. Информация об этом также была опубликована на сайте маслихата и в областных газетах. Затем 31 января и 1 февраля были размещены объявления о проведении конкурса, по итогам которого 11 февраля была создана рабочая группа из 9 человек, – сообщил Нури Тумышев.

В ходе работы группы было установлено, что количество членов общественного совета составит 31 человек. Начался прием заявлений от кандидатов. 25 марта список был направлен на рассмотрение очередной 9-й сессии областного маслихата.

На заседаниях постоянной комиссии перед сессией депутаты вносили различные предложения по составу общественного совета, они рекомендовались рабочей группе. В частности, предлагалось включить новых кандидатов, один из которых даже не предоставил никаких документов.

Кроме того, установлено, что на момент, когда состав совета был сформирован, но не утвержден, в него ввели лицо, состоявшее также в совете Мунайлинского района, чего быть не должно. В результате предлагаемый тогда состав общественного совета не утвердили большинством голосов.

Нури Тумышев отметил, что в связи с отсутствием в законодательстве норм о том, какие меры должны быть приняты в случае неутверждения маслихатом состава общественного совета, конкурс по его формированию был объявлен вновь. На сегодняшний день прием заявок в состав рабочей группы открыт.

На фоне спора активист Мухтар Умбетов поднял вопрос о морально-этических характеристиках новоиспеченных кандидатов.

– Общественный совет осуществляет контроль за деятельностью органов власти на местах для улучшения жизни населения. Я ознакомился со списком кандидатов и увидел интерес­ную картину: в нем есть люди, имею­щие судимость за уголовные преступления, другие были руководителями трудовых коллективов, где нарушались права работников, что вызвало большой общественный резонанс. Как они сейчас будут защищать интересы народа? – вопрошает Мухтар Умбетов.

Также, по мнению активиста, в составе общественных советов не должно быть людей, которые видят в этом лазейку для того, чтобы быть поближе к исполнительной власти и иметь возможность лоббировать свои интересы, а не интересы народа.