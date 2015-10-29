Завидная доля Свежий выпуск 430 Лаура ТУСУПБЕКОВА

В этот день Мажилис одобрил в первом чтении законодательные новшества по вопросам обеспечения безопасности при проведении спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий. Как сообщил министр внутренних дел РК Кулмуханбет Касымов, для их организации и проведения местными исполнительными органами создаются оргкомитеты, которые будут координировать деятельность организаций, задействованных в проведении этих мероприятий.

Расширяются права и обязанности физических лиц в области культуры, физической культуры и спорта, введены запреты и ограничения при посещении ими мероприятий. А за нарушение правил поведения на мероприятиях вводится административная ответственность физических лиц.

Устанавливается также обязанность организаторов массовых мероприятий по своевременному информированию местных исполнительных органов о предполагаемом количестве зрителей на мероприятии, о количестве проданных билетов, мест парковок.

Активное обсуждение сопровождало рассмотрение в первом чтении проекта Закона с сопутствующими поправками «О долевом участии в жилищном строительстве». По информации министра национальной экономики Ерболата Досаева, законопроектом предусматривается организация долевого участия в жилищном строительстве следующими способами: получение гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого здания. При этом запрещается привлечение денег дольщиков для строительства жилых зданий иными способами, не предусмотренными законопроектом.

Для предоставления гарантий по долевому участию в жилищном строительстве предлагается создание Фонда гарантирования жилищного строительства – некоммерческой организации. Она создается в организационно-правовой форме акционерного общества по решению Правительства, с участием государства в уставном капитале. Гарантируются завершение строительства жилого здания и передача доли в жилом здании дольщикам. Фонд гарантирования жилищного строительства будет предъявлять квалификационные требования к участникам долевого строительства по финансовой устойчивости, наличию опыта и внедрять механизмы контроля за целевым использованием денег дольщиков.

Между тем депутаты усомнились в эффективности создаваемого фонда. Депутат Рауан Шаекин считает, что апелляция к аналогичным фондам в других странах, капитал которых насчитывает миллиарды долларов (например, Южная Корея), в наших реалиях не правомочна. Мажилисмен считает, что подобный фонд станет очередной бюрократической надстройкой, которая будет поглощать деньги и не даст реального эффекта.

– Наш фонд, вы говорите, будет существовать на взносы тех, кто «залетел» от дефолта. То есть он будет завтра существовать только на заработную плату и выделение премий работникам фонда. Через пять лет мы скажем, что это неправильный путь, – сказал депутат.

В ответ Е. Досаев сообщил, что он также впервые сталкивается с созданием подобного фонда.

– Мы не можем сказать, что он достаточно идеальный. Мы впервые попытались систематизировать работу по вопросам долевого строительства, – сказал министр.

Законопроектом также предусмотрены основные положения по договору о долевом участии в жилищном строительстве и учету договоров, регламентированы права и обязанности дольщика, исполнение обязательств и ответственность сторон по договору о долевом участии в жилищном строительстве.

Депутаты выразили удовлетворение тем фактом, что такой законопроект, наконец, разработан, однако не преминули в своих выступлениях отметить, что он несколько запоздал.

– Этот документ еще лет восемь назад нужно было разработать, – сказал, в частности, все тот же Р. Шаекин.

Коллегу поддержал Владислав Косарев, отметивший, что пришла пора более эффективно решать проблемы дольщиков. Депутат считает, что сложившиеся реалии с долевым строительством в стране, когда тысячи дольщиков оказываются обманутыми застройщиками, есть ни что иное как сговор строительных компаний и государственных уполномоченных органов, намекая на то, что последние имеют свою долю в долевом строительстве, и доля эта весьма завидна.

Он привел в пример женщину, которая воспитывает семерых детей.

– Они приехали, построили в Астане квартиру, получили документы, а потом их выкинули. И можем ли мы решить вопрос стоимости жилья? Если сам хозяин строит дом, из практики выходит, что дом обходится в одну стоимость за квадратный метр. А долевое строительство – намного больше. Это разве соизмеримо? Нужно серьезно смотреть, – сказал депутат.

Свое мнение высказала и депутат Светлана Никитинская, которая вообще заявила, что крупные строительные компании пролоббировали данный законопроект.

– Возникает ощущение, что законопроект написан исключительно в интересах ограниченного круга компаний городов Алматы и Астаны. И за его пределами остаются средние строительные фирмы и малый бизнес, работающий на подряде у таких региональных фирм. А это угроза потери работы, по меньшей мере, для 60 тысяч человек. При сужении рынка, наличии только крупных игроков и отсутствии конкуренции высока вероятность повышения стоимости квадратного метра, что сделает жилье еще менее доступным. В итоге страна может недополучить около миллиона квадратных метров жилья, или около 20 тысяч квартир для наших граждан, – отметила депутат.

Законопроект был одобрен депутатами в первом чтении. Судя по выступлениям, репликам и заявлениям, документ ждут существенные изменения.

«Добро» Мажилиса получил сегодня в первом чтении и проект Закона с сопутствующими поправками «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Их депутатам представил министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев. Целью этого акта является формирование единой законодательной основы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере производства и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, государственного регулирования и контроля над операциями с ними, гармонизация национального законодательства и создание условий для развития ювелирной промышленности.

Проектом закона определяется компетенция Правительства, Национального банка и уполномоченного органа в области оборота драгметаллов и драгоценных камней. Устанавливается ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

И вчера же на пленарном заседании досрочно прекращены полномочия в связи с безвременной кончиной депутата Мажилиса Парламента РК Сакена Жылкайдарова.



