​Зависит от каждого

– Я впервые участвую в выборах в качестве наблюдателя. Считаю это ответственной миссией и хорошей практикой, поскольку учусь на факультете истории, права и экономики. Обучение на семинарах РОККВ тоже обязательно пригодится. Теперь я осведомлена о правах и обязанностях наблюдателя, своих полномочиях, знаю основные положения закона о выборах. Мне был доверен многолюдный участок, расположенный в музыкальной школе, находящейся в самом центре Уральска. Поэтому поток избирателей достаточно солидный. Приходится быть предельно внимательной. Но никаких нарушений не заметила. Не было и каких-либо жалоб и нареканий.

Радует то, что выборы нового состава Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней будут способствовать модернизации страны, выходу из кризисной ситуации и дальнейшему развитию. Надеюсь, что появится больше рабочих мест, и по окончании университета я смогу без особого труда найти работу по специальности. Конечно, стараюсь для этого получать качественные знания. В нашей стране равных возможностей для молодого поколения создаются все условия для самореализации и профессионального роста.