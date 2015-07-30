Зависит от неравнодушия каждого Свежий выпуск 464 Юрий ФЕДОТОВ, исполнительный директор управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Конфликты, терроризм, экономические потрясения, стихийные бедствия, болезни: мы живем в эпоху беспрецедентных кризисов и проблем, заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Рекордное число людей спасается от вой­ны и преследований, и международное сообщество борется с острыми проблемами миграции в Средиземноморье, на Балканах, в Андаманском море, Латинской Америке и Африке.

Ну а для торговцев людьми все эти невзгоды – деловые возможности. Миллионы уязвимых женщин, мужчин и детей жестоко эксплуатируются – их принуждают работать на заводах, полях и в борделях или просить милостыню на улице; вовлекают в боевые действия или принуждают к браку; их используют как товар, чтобы извлечь органы и продать.

Растущее число жертв торговли людьми составляют дети, особенно девочки в возрасте до 18 лет. В мире нет ни одного безопасного места: в последнем Всемирном докладе о торговле людьми Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности указывается, что жертвы торговли людьми, обнаруженные в 124 государствах, были гражданами 152 различных стран.

И торговцам все сходит с рук. За последние 10 лет не произошло никакого существенного улучшения в том, как реагирует на эти преступления уголовное правосудие. За период, рассматриваемый во Всемирном докладе, около 40% стран сообщили о менее чем десяти обвинительных приговорах в год. Около 15% не зафиксировали ни одного приговора.

Мир сталкивается с многочисленными серьезными проблемами, и наши ресурсы задействованы до предела. Но мы не можем позволить преступникам использовать подобные кризисы и извлекать выгоду из отчаяния и страданий.

Вы можете задаться вопросом: что же один человек может сделать против такого укоренившегося и широко распространенного преступления, как торговля людьми? Но каждый может сделать что-то. В качестве первого шага вы можете вникнуть в тему, что такое торговля людьми, и помочь другим узнать об этой проблеме. Вы можете узнать больше на нашем сайте Всемирного дня по борьбе с торговлей людьми: www.unodc.org/;endht. Вы можете призвать законодателей и представителей делового мира серьезно отнестись к этому преступлению и перейти к делам.

Для правительств это означает присоединиться к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколу о торговле людьми – и привести эти рамочные документы в действие в национальном законодательстве.

Эффективная реализация конвенции и протокола, подкрепленная необходимыми ресурсами, может помочь защитить жертв торговли людьми, содействовать сотрудничеству между странами и обеспечить, чтобы преступников, занимающихся торговлей людьми, где бы они ни находились, привлекали к суду.

Как потребитель, работник или владелец бизнеса вы можете выступать за меры по предотвращению использования принудительного труда в производственном процессе и цепочках поставок, а также по ликвидации злоупотреблений и мошенничества при наборе кадров, которые могут привести к торговле людьми.

Наконец, вы можете побуждать правительства, компании и частные лица к тому, чтобы оказывать поддержку Целевому фонду добровольных взносов для жертв торговли людьми. Целевой фонд, финансируемый исключительно за счет добровольных взносов, работает с партнерами из НПО по всему миру для выявления женщин, детей и мужчин, которые эксплуатируются торговцами, оказывая им помощь и обеспечивая защиту и поддержку, в которых они нуждаются.

С 2011 года Целевой фонд помогает около 2 000 жертв в год, предоставляя жилье, оказывая основные услуги в области здравоохранения, профессиональной подготовки и обучения, а также обеспечивая психологическую, юридическую и экономическую поддержку. Фонд смог помочь таким девочкам, как Скай, которая была продана в Индию, когда ей было всего 13 лет. После побега домой в Непал она обратилась за помощью к НПО Shakti Samuha. Она подала в суд на покусившегося на нее торговца, а сама вернулась в школу. Скай выиграла судебный процесс и окончила школу, сейчас она сотрудник Shakti Samuha, помогает вернуться к нормальной жизни другим жертвам торговли.

Еще много таких же молодых девушек – жертв торговли людьми, как Скай, нуждается в нашей поддержке.

30 июля отмечается Всемирный день Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми. Эта дата была провозглашена с целью повысить осведомленность о бедственном положении жертв торговли людьми, а также поддержать и защитить их права. Давайте в этот день воспользуемся такой возможностью, чтобы дать надежду жертвам торговли людьми, взяв обязательство внести свой вклад и помочь покончить с этим ужасным преступлением.

Присоединяйтесь к кампании #igivehope сегодня и выразите солидарность с жертвами торговли людьми на сайте: www.unodc.org/;endht/;. Проявите сострадание к жертвам торговли людьми и сделайте взнос в Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций: www.unodc.org/;humantraffickingfund.



