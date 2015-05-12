Завод готовит себе кадры

580
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Состязание юных проведено в рамках расширения Академической программы Santo, разработанной АО «Химфарм». Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления – один из его ключевых партнеров. Образовательный проект задуман, чтобы повысить качество подготовки кадров для фармацевтической промышленности до уровня международных стандартов. Это своего рода ответ фармпроизводителей на поручение Главы государства по привлечению бизнеса к формированию учебных планов и методик и обеспечению потребности казахстанской промышленности профессиональными кадрами, обладающими компетенциями международного уровня для дальнейшего развития инноваций.
На конкурс поступили 24 научные работы. Первое место и планшет получила ученица 12 класса Аружан Джамбулатова за работу на тему «Новый метод диагностики течения раневого процесса». На втором месте – ученик 9 класса Айбек Аскар, на третьем – ученица 11 класса Мереке Рахманова. Все они учатся в ­Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления. Также были отобраны семь дополнительных работ, которые, по мнению судейской коллегии, выполнены на достойном уровне. В качестве награды школьникам вручены электронные книги.
Помимо этого, компания Santo объявила об учреждении стипендий для трех выпускников школы, которые в текущем году выберут для себя специализацию по фармацевтике, независимо от того, где они намерены продолжить учебу – в Казахстане или за его пределами. Стипендии будут выплачиваться на протяжении первого года учебы в вузе.
В рамках проекта подписан ряд меморандумов, предполагающих посещение школьниками, студентами и учеными производственных цехов предприятия и исследовательских лабораторий компании в Казахстане и в Польше, а также получение грантов для поддержки наиболее перспективных научных работ.

Популярное

Все
Кто и как понимает запреты
Завтра – день строителя
«Зайцам» правила не писаны
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Незаконные постройки снесут в Уральске
Благодаря программе «Атырау жастары»
Мировая премьера казахской тазы пройдет в Финляндии
С набегами саранчи удалось покончить
«Довольный слон» на пользу детям
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
В Приаралье до конца года газифицируют еще десять поселков
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]