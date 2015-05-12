Завод готовит себе кадры 580 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Состязание юных проведено в рамках расширения Академической программы Santo, разработанной АО «Химфарм». Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления – один из его ключевых партнеров. Образовательный проект задуман, чтобы повысить качество подготовки кадров для фармацевтической промышленности до уровня международных стандартов. Это своего рода ответ фармпроизводителей на поручение Главы государства по привлечению бизнеса к формированию учебных планов и методик и обеспечению потребности казахстанской промышленности профессиональными кадрами, обладающими компетенциями международного уровня для дальнейшего развития инноваций.

На конкурс поступили 24 научные работы. Первое место и планшет получила ученица 12 класса Аружан Джамбулатова за работу на тему «Новый метод диагностики течения раневого процесса». На втором месте – ученик 9 класса Айбек Аскар, на третьем – ученица 11 класса Мереке Рахманова. Все они учатся в ­Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления. Также были отобраны семь дополнительных работ, которые, по мнению судейской коллегии, выполнены на достойном уровне. В качестве награды школьникам вручены электронные книги.

Помимо этого, компания Santo объявила об учреждении стипендий для трех выпускников школы, которые в текущем году выберут для себя специализацию по фармацевтике, независимо от того, где они намерены продолжить учебу – в Казахстане или за его пределами. Стипендии будут выплачиваться на протяжении первого года учебы в вузе.

В рамках проекта подписан ряд меморандумов, предполагающих посещение школьниками, студентами и учеными производственных цехов предприятия и исследовательских лабораторий компании в Казахстане и в Польше, а также получение грантов для поддержки наиболее перспективных научных работ.



