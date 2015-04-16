Завод готовится к пуску

Заводчане твердо намерены осуществить пуск АРБЗ в строго намеченные сроки и уже в нынешнем году выдать первую продукцию, которую очень ждут в железнодорожной отрасли. А это рельсы длиной от 25 до 120 метров для высокоскоростных магистралей, а также балки, швеллеры и многое другое. По словам генерального директора АРБЗ Александра Кузьмина, на пространстве стран СНГ подобное производство осваивается впервые. В рамках Карты индустриализации РК в него инвестировано 76,6 млрд. тенге. Здесь планируется выпускать порядка 430 тыс. тонн продукции в год: 200 тыс. тонн рельсов и 230 тыс. тонн проката. С выходом на проектную мощность завод сможет в полном объеме удовлетворить потребности внутреннего рынка и выйти на зарубежные. Руководство АРБЗ уже заключило 14 договоров на поставку 286 тыс. тонн готовой продукции, в том числе рельс в объеме 202 тыс. тонн, а также 84 тыс. тонн фасонного проката. В экспортных поставках продукции заинтересованы ныне компании российских, узбекских, туркменских производителей, рассматриваются перспективы поставок на рынки Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Ирана. В настоящее время разрабатывается концепция создания металлургического кластера, в частности, планируется создать собственное сталеплавильное производство. Специалистов для предприятия подобного профиля в РК, безусловно, очень мало, поэтому предпринимаются усилия для подготовки собственных кадров. Приглашены опытные специалисты из ряда металлургических предприятий, в том числе из ближнего зарубежья. Подготовку кадров компания ведет на трех более или менее схожих по технологии европейских заводах. В течение двух месяцев группы из местных специалистов в количестве 40–60 человек проходят там стажировку. Компания подбирает и обучает кадры на базе Актюбинского регионального госуниверситета, Карагандинского химико-технологического вуза. Заключены договора с российскими институтами. Как отметил в своем интервью гендиректор, сегодня в пуско-наладочных работах задействовано около 300 специалистов. Порядка 80% из них - наши соотечественники. Через время, с загрузкой печи и запуском агрегатов, численность работников возрастет до 750 человек. Сегодня едут на работу сюда со всего Казахстана - из Уральска, Караганды, Алматы, Астаны… Первую продукцию на предприятии в ходе испытаний агрегатов намечают произвести уже в середине лета текущего года, а в течение следующего – 2016-го – выйти по утвержденному графику на плановую мощность.
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