Завод комплексной переработки мусора заработает в Астане в конце 2019 года
Анастасия Прилепская
Завод комплексной переработки мусора заработает в Астане в конце 2019 года. Об этом аким столицы Асет Исекешев сообщил на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы запускаем завод, строительство которого начнется по французской технологии. Он был презентован на ЭКСПО. Завод будет перерабатывать полностью органические отходы, производить из них биогаз и ряд удобрений, а также будет перерабатывать пластик, дерево и другие материалы. Так мы обеспечим 70 процентов переработку. В принципе, это уровень европейских стран. Второй этап внедрения системы раздельного сбора мусора и создания завода комплексной переработки завершится осенью 2019 года. Уверен, что к концу 2019 года в Астане будет работать система европейского уровня по сбору и переработке мусора", – сказал Асет Исекешев.
По словам акима, система раздельного сбора отходов в Астане уже начала работать. На первом этапе на средства инвестора был запущен завод по переработке пластика и дерева. Второй этап предусматривает сортировку мусора по нескольким компонентам.
"Разделение отходов будет на органический мусор и все, что можно перерабатывать – металл, дерево, бумагу, пластик, одежду. Специально 6 000 контейнеров закупаются, в ближайшее время начнется их установка во всех дворах. Мы уже начали масштабную информационную кампанию в школах. Просим всех жителей активнее изучать этот вопрос, потому что в ближайшее время мы перейдем на систему раздельного сбора мусора", – добавил Асет Исекешев.
При этом, по его словам, жителям Астаны пока еще не хватает личной ответственности в вопросе соблюдения чистоты.
"У нас, к сожалению, очень много недобросовестных людей, которые мусор выбрасывают в степи. Я считаю, что это показатель культуры. Каждый год весной в Астане обнаруживаются так называемые "подснежники" – стихийные свалки строительного и бытового мусора, которые были под снегом. Недобросовестные предприниматели и просто жители образуют десятки таких свалок, не задумываясь об экологии. Мы выставляем полицейские посты, но уследить за всеми невозможно. Каждый год мы убираем этот мусор", – сказал аким.
Он сообщил, что внес предложение в Правительство об ужесточении контроля за деятельностью в сфере вывоза мусора.