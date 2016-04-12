​Завод многому научит

Освоить процесс помогли итальянские и испанские специалисты. Аскар Алшимбаев прошел тренинг с зарубежными инженерами и теперь применяет полученные навыки в производстве. Такие специалисты, как он, на заводе, что называется, «на вес золота». Дело свое выполняет в срок, качественно и, главное, успевает следить за работой всех шести производственных участков в цехе тяжелой коммерческой техники.

Три года назад Алшимбаев, дорожник по профессии и техник-механик по специальности, сменил квалификацию. Знал он о машинах все и хотел реализовать себя на производстве.

Когда Аскар пришел устраи­ваться на «СарыаркаАвтоПром», завод запускал проект по сборке легкой коммерческой техники Iveco. Пройдя тренинг с иностранными специалистами, приступил к работе слесаря. Более года новоиспеченный автосборщик проявлял инициативу в улучшении качества и оптимизации сборочного процесса. Энтузиазм новичка заметило руководство и назначило его мастером цеха по производству тяжелой коммерческой техники. Сейчас на Аскара возложена большая ответственность, в его подчинении 20 человек. С ними уже в статусе мастера он делится полученным опытом, который приобрел недавно на стажировках в Китае, на заводах по производству Iveco. Казахстанскому специалисту удалось в рамках программы повышения квалификации, действующей на костанайском предприятии, ознакомиться с передовой технологией производства. Мастер цеха Iveco был настолько впечатлен работой китайских коллег, что по возвращении решил немедленно поделиться со своими коллегами полученными навыками.

– После тренинга на заводе в городе Чунцин я применил некоторые инструменты менеджмента работы участка, внедрил приемы для сокращения дефектов. В результате мой участок начал выпускать не одну автомашину в смену, а две, и повысил качество конечной продукции. Применение опыта зарубежных коллег положительно сказывается и способствует успешному развитию нашей производственной базы, – отмечает Аскар Алшимбаев.

Одной из «фишек», упрос­тившей производство и заметно повысившей его эффективность, стала особая методика протягивания пневмотруб, жгутов и проводов в авто. Как рассказывает Аскар, многое еще апробируется на месте – к примеру, технологическая оснастка, инструменты, их применение – все это в процессе освоения и требует постепенного внедрения.

На автозаводе за последнее время было запущено много перспективных производств по сборке автотранспорта. Наряду с легковыми автомобилями развивается производство тяжелой коммерческой техники, успешно зарекомендовавшей себя на казахстанском рынке. Есть и проект, рассчитанный на покорение российского потребителя. Это производство седельного тягача IvecoStralis. Пока в день с конвейера сходит 3–4 такие машины. Но знания, полученные Алшимбаевым, уверены на заводе, помогут в скором времени нарастить мощности.

Аскар считает образовательную программу, рассчитанную на переподготовку специалистов на площадках зарубежных заводов, эффективным способом достичь успешных результатов в производстве.

– Очень здорово, что предприятие осознает важность таких решений и помогает специалистам обучиться, повысить мастерство на площадках зарубежных заводов. Я на своем примере знаю, что стоит один раз увидеть, и потом по-другому относишься к работе. Начи­наешь оценивать, понимать весь масштаб производства, внедрять технологии и даже придумывать свои новшества. Заряжаешься новыми силами и знаниями, – делится мастер участка.

Как отметили на предприятии, запуск новых, во многом уникальных проектов требует обширных знаний и практического опыта в области автопроизводства. Необходимым багажом знаний обладают единицы, поэтому заводы отправляют специалистов на обучение и переподготовку. За все время деятельности «СарыаркаАвто­Прома» было отправлено на стажировку за рубеж более 50 человек. Предприятие также имеет тесные партнерские отношения с учебными заведениями страны в рамках дуальной системы обучения. Данная программа призвана разделить учебу студентов на два этапа, один из которых предполагает прохождение практики на промышленных предприятиях.

С момента начала сотрудничества на «СарыаркаАвтоПроме» прошли практику более 250 учащихся казахстанских вузов и сузов. В качестве образовательного инструмента особый авторитет среди специалистов завода имеет международная стипендия «Болашак», позволяющая получить образование в лучших вузах мира, а также пройти стажировку на площадках известных автомобильных брендов.