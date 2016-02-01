​Завод набирает обороты

Это предприятие выполняет различные строительно-монтажные работы, выпускает энергетическое оборудование и стройматериалы. В ноябре прошлого года товариществом было вложено 140 млн тенге в запуск новой линии по производству газобетона, пробный выпуск продукции составил 120 кубометров.

В текущем году планируется выпустить более 14 тыс. куб. м газобетона. Сумма, полученная от реализации продукции, составит около 180 млн тенге. На предприятии сегодня трудятся 6 человек, среднемесячная зарплата каждого из них составляет 70 тыс. тенге.