Завод нацелен на успех

Это успешно развивающееся молодое предприятие стройиндустрии области регулярно дает повод представителям СМИ для хороших новостей, вселяющих надежды на успешное развитие экономики региона. В начале лета руководство завода смело пошло на смену испанского резательного автомата кирпича-сырца, установив оборудование харьковского машиностроительного завода «Красный Октябрь». И это при том, что прежний станок был приобретен всего два с половиной года назад и исправно выдавал качественную продукцию.

О преимуществах украинского резательного аппарата непосредственно в ходе его работы рассказал начальник производственного цеха Ербол Шакенов.

– У нового станка отличная скорость и высокая производительность, – говорит он. – Если раньше партия в 2 040 кирпичей выдавалась испанским станком за 18 минут, то теперь на это уходит 10–12, от силы 14 минут. Это отличный аппарат, которому сегодня нет аналогов, и мы довольны им, как говорится, на все сто!

Очень довольны новым оборудованием и обслуживающие его оператор экструдера Роман Усманов и оператор струнной резки Самат Амангельдин, которые теперь имеют в своем распоряжении обученного украинскими специалистами наладчика и никаких проблем в работе не испытывают.

Главный технолог завода Сергей Синицкий также подробно и обстоятельно рассказал о преимуществах нового резательного аппарата PL500-25.

– Если раньше за час мы выпускали 10 тысяч штук одинарного кирпича, то сейчас – 15 тысяч, или в полтора раза больше, – говорит Сергей Станиславович. – Что касается фактуры кирпича, то он стал по углам глаже, так как аппарат предусматривает накатывание фасок с четырех сторон. Также он имеет функцию чистки резательных струн, то есть с них убираются все остатки, и кирпич получается гладким со всех сторон, так сказать, окультуренный. А прежнее испанское оборудование не предусматривало этой важной производственной операции. За сутки украинский аппарат выдает на-гора максимально до 300 тысяч штук кирпича-сырца высокого качества.

В то время, когда группой украинских специалистов из четырех человек на заводе велась наладка нового оборудования, нам довелось побеседовать с ее руководителем, инженером-технологом харьковского ПАО «Завод «Красный Октябрь» Борисом Мирошниченко, которого я попросил поделиться своими впечатлениями о сотрудничестве с ТОО «ENKI».

– Когда год назад мы впервые приехали сюда, то завод только-только выходил на 40-процент­ную мощность, а сегодня это совсем другое предприятие, – говорит Борис Викторович. – Хочу сказать, что здесь работают очень серьезные и высококвалифицированные специалисты, а руководит ими решительное начальство в лице директора Амангельды Смаилова. Установленный резательный автомат позволяет выдерживать наиболее оптимальную геометрию кирпича, делая его практически идеальным. Помимо всего прочего улучшен его вид в части транспортабельности, и теперь при его перемещениях сколов на кирпиче не бывает. В кладке же такой кирпич смотрится более рельефно, а потому его расшивку можно красиво сделать либо внутрь, либо выпукло, на усмотрение строителей. Сам автомат изготовлен на импортных комплектующих, очень надежен, а разработан он был конструкторским бюро «Красного Октября».

– Что же касается ТОО «ENKI», то это очень современное предприятие, – продолжает Борис Мирошниченко. – Достаточно сказать, что среди заводов стройиндустрии нашего профиля (а их, поверьте, я повидал множество на территории стран СНГ) могу назвать только два с такой высокой культурой производства – в Харькове и Волгодонске. Сегодня кокшетауский завод практически вышел на свою проектную мощность, при этом удерживая очень хорошее качество продукции. Общаясь с руководством и специалистами предприятия, я пришел к выводу, что при такой организации производства оно просто обречено на успех. Об этом говорит хотя бы такой факт, что, имея в своем распоряжении глину среднего качества, ENKI выпускает кирпич максимально высокого качества – в здешней лаборатории работают очень сильные, высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Выслушав наши рекомендации и предложения, заводчане набрались смелости, приобрели только оборудование, а всего остального добились сами. И правильно сделали, сэкономив деньги, они самостоятельно вышли на достойные качество и производительность. Дальше же процесс повышения совершенствования выпускаемой продукции будет только углубляться, и для улучшения внешнего вида кирпича руководство завода, не откладывая дело в долгий ящик, намеревается приобрести новое импортное оборудование, которое, надеюсь, позволит ENKI этого добиться.

Тему повышения качества продукции завода продолжил в нашей беседе его директор Амангельды Смаилов.

– Мы разбили этот процесс на два этапа, – говорит он. – Первый – установка аппарата струнной резки с производством фаски кирпича – успешно завершен, причем в строгом соответствии с требованиями ГОСТа. Второй этап – приобретение и установка мельницы германского производства с вальцами супертонкого помола – мы планируем завершить в сентябре, а в октябре хотим получить очень красивый по фактуре кирпич марки 150. Таким образом мы намерены добиться еврокачества и выпустить кирпич с идеально гладкой поверхностью. Кстати, он и сегодня имеет очень хорошую геометрию, показатели по прочности, изгибу, влагопоглощению, словом, по всем параметрам. Очень отрадно то, что наш облицовочный кирпич в Казах­стане считается лучшим – это мнение авторитетных специалистов и простых строителей. Сейчас же мы говорим о его фактуре, а это уже другая фаза, которую, я надеюсь, мы успешно пройдем.

– Лично меня радует то, что нашу продукцию постоянно заказывают костанайцы, – отмечает Амангельды Халауденович. – Хотя у них в области три кирпичных завода, тамошние потребители ее признали. Начали мы отгружать кирпич и в Усть-Каменогорск, откуда, откровенно говоря, заявок я не ожидал, потому что там под боком Семей, где есть отличный кирпичный завод. Наш кирпич прочно завоевал позиции в Кокшетау, Петропавловске и Астане, постепенно выходим на рынок Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областей, на российский рынок. Будем стремиться к тому, чтобы кокшетауский кирпич обрел «прописку» повсеместно в Казахстане, а также стал узнаваемым за его пределами.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау