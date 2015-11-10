​Завод освоил миллиард

Как подчеркивается в сообщении банка, финансирование происходило в рамках третьего транша Госпрограммы БРК. Заемные средства направлены на закупку сырья и материалов для производства трансформаторов, подстанций различных видов и типов.

«Электромашиностроение – сложная и ресурсо­емкая отрасль экономики, и без поддержки государства и банка нам было бы сложно самостоятельно развивать это направление», – сообщил управляющий директор КТЗ Хайрулла Кожабаев. Выпускае­мое предприятием оборудование используется в металлургии, машиностроении, транспортной сфере, нефтегазовом комплексе и жилищно-коммунальном секторе. В число постоянных покупателей входят крупнейшие казахстанские корпорации, а также ряд предприятий России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Афганистана.

– Мы поддержали предприятие, учитывая его значимость не только для местного, но и зарубежного рынка, – прокомментировала результат сотрудничества Айгуль Джайлаубекова, управляющий директор ККБ. – Кроме того, завод очень важен для развития идеи импортозамещения: доля казахстанского содержания в его продукции превышает 80%.

