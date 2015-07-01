Завод по изготовлению строительных материалов из льняных стеблей запустят в Семиречье

Совместное казахстанско-китайское предприятие планирует осуществить в Семиречье крупный проект по выращиванию и переработке льна. На днях инвесторы заключили меморандум о сотрудничестве с акиматом Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщил руководитель СП Бауржан Баймуханов, будут строиться заводы по переработке масляничного льна и его отходов. Из льняных стеблей планируется производить строительные материалы. Продукция ориентирована на экспорт, в течение ближайших трех лет объем инвестиций составит $1,6 млрд.
По словам акима области Амандыка Баталова, данный проект сулит хорошие перспективы для развития аграрного сектора Жетысу. Необходимо представить детальный бизнес-план, точные расчеты по объемам производства и открытию новых рабочих мест. Затем будет решен вопрос о выделении земельных участков под возделывание льна общей площадью 100 тыс. га. Совместная рабочая группа определит место и сроки строительства многофункционального перерабатывающего комплекса.