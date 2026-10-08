Завод по производству стеклотары построят в Актобе

Инвестиции,Строительство

До 80% продукции предприятия планируется реализовывать в Казахстане, остальную часть – поставлять на рынки стран Центральной Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность и наращиванию локализации для достижения целей по импортозамещению, Правительством одобрено подписание Соглашения об инвестициях о строительстве завода по производству стеклотары в городе Актобе между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО "Aktobe Steklo". Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Строительство предприятия планируется начать в IV квартале 2026 года, ввод в эксплуатацию – в 2029 году. Общий объем инвестиций составит 60 млрд теңге, проектная мощность – 256 млн единиц стеклотары в год.

В Актюбинской области собственное производство продукции из стекла в настоящее время отсутствует. Новый завод позволит увеличить выпуск отечественной стеклотары и расширить ее предложение на внутреннем рынке. До 80% продукции предприятия планируется реализовывать в Казахстане, остальную часть – поставлять на рынки стран Центральной Азии.

Производство будет оснащено современными автоматизированными системами сортировки сырья, управления технологическими процессами и контроля качества. При выпуске продукции планируется использовать отечественное природное минеральное сырье, а также товары, работы и услуги казахстанских производителей.

Проект также предусматривает постепенное наращивание использования вторичного сырья. За период финансирования проекта планируется переработать свыше 245 тыс. тонн стеклоотходов с их повторным использованием в производстве.

В рамках проекта будет создано порядка 300 постоянных рабочих мест. Для казахстанских специалистов предусмотрены непрерывное обучение и повышение квалификации.

Запуск предприятия также создаст дополнительный спрос со стороны пищевой и перерабатывающей промышленности: увеличение предложения отечественной стеклотары позволит сократить сроки поставок и повысить устойчивость снабжения предприятий смежных отраслей. Развитие получит и сектор вторичных ресурсов – прежде всего сбор, сортировка и консолидация стеклобоя для его дальнейшей переработки и повторного использования в производстве.

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