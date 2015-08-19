Завод по производству сжиженного газа построят в Костанайской области

Экономика
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Фото с сайта smartnews.ru
В 2016 году китайская компания начнет строительство завода по сжижению природного газа на территории Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Перспективы возведения данного проекта аким области Нуралы Садуакасов обсудил с заместителем директора компании ООО "Синьцзян Гуанхуэй Петролеум" Ван Джантином и коммерческим представителем в Казахстане Толкын Вали.

Строительство завода на территории Костанайской области, отметили участники встречи, позволит обеспечить потребность в газе Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, а также Астаны.

"Для нашей области интересна технология по сжижению природного газа, поскольку это позволяет избегать строительства дорогостоящих газопроводов. Я надеюсь, что это даст импульс для дальнейшей газификации территории нашей области", – сказал Нуралы Садуакасов.

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В настоящее время уже разработано технико-экономическое обоснование и выбран земельный участок под строительство. Ориентировочная стоимость проекта – 15 млрд тенге. Также определено и название нового предприятия – ТОО "Костанай СПГ".

В следующем году компания-застройщик приступит к реализации проекта. Предполагается, что ежегодный объем переработки сжиженного природного газа на заводе составит 100 млн кубометров, с перспективой увеличения мощности до 300 млн.

На встрече в акимате китайская сторона заверила, что готова взять социальные обязательства перед областью и обещает направлять значительные инвестиции на развитие завода.

Стороны обсудили необходимость постановки вопроса перед Министерством энергетики РК в рамках межправительственных соглашений о снижении оптовой стоимости природного газа для завода в целях удешевления получаемого топлива.

В пресс-службе добавили, что 10 августа 2015 года подписан меморандум о сотрудничестве по использованию сжиженного природного газа с планируемого завода между Министерством энергетики Республики Казахстан и акиматами Астаны, Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

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