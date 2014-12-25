Президент
Завод по производству титановых слитков и слябов запущен в ВКО
Айнур Курамысова
Президент Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста дал старт производству титановых слитков и слябов в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Важное событие не только для вашего предприятия, но и для всей страны. Это предприятие, которое не загрязняет атмосферу, а, наоборот, улучшает ее. Я вас поздравляю, желаю успехов и разрешаю запустить производство", – сказал Президент.

Одним из новшеств предприятия является совместное с южнокорейской компанией POSCO создание инновационного производства по выпуску титановых слябов и слитков методом электронно-лучевой плавки. На заводе установлена вторая в мире плавильная печь, которая имеет восемь электронно-лучевых пушек и способна выплавлять в вакууме слябы весом до 20 тонн.

Как указывается в пресс-релизе, проектная мощность предприятия – 6 тыс. тонн титановых слитков и слябов в год. На производстве создано 70 новых рабочих мест. Целью проекта является: диверсификация производства и создание нового инновационного производства по выпуску титановых слябов и слитков методом электронно-лучевой плавки.

Титановые слитки и слябы, производимые на площадке АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат", будут прокатаны в титановые листы и трубы на предприятиях "POSCO" для последующей их реализации крупным судостроительным компаниям Южной Кореи.

Использование современной технологии проката "POSCO" позволит совместному казахстанско-корейскому предприятию ТОО "ПОСУК Титаниум" стать крупным поставщиком плоского титанового проката на мировом рынке.

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