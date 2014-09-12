Общество Завод по производству взрывчатых веществ построят в Актюбинской области Назымгуль Кумыспаева

Завод по производству взрывчатых веществ построят в Актюбинской области, сообщил аким региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Сейчас мы разрабатываем в нескольких городах технико-экономическое обоснование строительства индустриальных зон. Например, если брать город Алга, на территории бывшего химического завода мы высвободили 100 гектаров земли и планируем построить в ближайшие годы несколько небольших заводов по выпуску взрывчатых веществ по производству азотной кислоты, по производству извести", – сообщил Архимед Мухамбетов, отметив, что 5–6 заводов уже сегодня претендуют на размещение в индустриальной зоне.



Аким также сообщил о договоренности с АО "НК "ҚазМұнайГаз" касательно строительства завода по производству катализаторов каталитического крекинга. Стоимость завода – $230 млн. Каталитический крекинг – это термокаталитическая переработка нефтяных фракций с целью получения компонента высокооктанового бензина, легкого газойля и непредельных жирных газов.

Сегодня, отметил аким, крекинг полностью импортируется в нашу страну.



