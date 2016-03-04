​Завод строит цеха

Сегодня ТОО «Hill Corporation» напоминает строительную площадку. Рядом с цехом, в котором трудятся полторы сотни человек, развернулась грандиозная стройка. Уже практически готовы котлованы под закладку фундаментов двух новых цехов. В них предполагается разместить цех по регенерации отработанных масел и цех по выпуску смазочных масел. На заводе начнут производить литол, солидол и другие виды нежидких смазок.

– Существуют технологии, позволяющие извлекать из отработанных масел базовые масла, – рассказывает Азамат Жолшыбеков, заместитель директора ТОО «Hill Corporation». – Это позволит существенно снизить себестоимость готовой продукции. Оба предприятия заработают в 2017 году. Но и на этом стройка не завершится. Мы намерены наладить собственное производство базовых масел, которые сейчас завозятся из Туркменистана и России. По плану оно будет уже к 2020 году. Это грандиозный проект, который позволит привлечь в экономику региона более 200 млрд тенге и дополнительно создать почти 2 тыс. рабочих мест. При выходе на полную проектную мощность завод будет выпускать 7,5 млн тонн продукции. Данный проект позволит обеспечить страну всем спектром смазочных материалов на основе технологий базовых масел компании Shevron.

Завод ТОО «Hill Corporation» сдан в эксплуатацию в 2010 году. С тех пор казахстанские автомобилисты пользуются отечественными моторными маслами, которые на 5% дешевле импортных аналогов. Предприятие стало одним из восьми первых проектов, реализованных в Южном Казахстане по программе индустриализации. Между тем порядка 400 тыс. тонн моторных масел ежегодно ввозится в страну из-за рубежа, в частности из России. Это обстоятельство и натолкнуло на мысль учредителей Hill corporation занять пока свободную нишу на потребительском рынке, переключившись с поставки нефтепродуктов на их производство.

Проведенные маркетинговые исследования показали, что это очень перспективное дело. Изначально при проектировании исходили из того, что в обозримом будущем на базе предприятия можно будет построить несколько других производств, включая завод по выпуску базовых масел. Начали с изучения мирового опыта, тщательно подыскивая себе партнеров. Выбор остановили на американской компании FMC Technologies, которая известна не только как производитель моторных масел, но и поставщик оборудования для заводов по их выпуску.

В это время в Шымкенте как раз началось строительство первой индустриальной зоны на площадке бывшего фосфорного завода. Под предприятие с учетом перспективы развития выделили земельный участок площадью в 6 га со всеми необходимыми коммуникациями, которые проложены по государственной программе «Дорожная карта бизнеса». Проект обошелся в 3,3 млрд тенге.

Помощь со стороны государства позволила запустить производство в запланированные сроки. Оператор Алтынбек Садуахасов – один из тех, кто работает на заводе с первого дня. Освоить тонкости нового дела ему помогали представители иностранной компании. Местные кадры обучали непосредственно на рабочем месте, пригласив на первых порах технологов из-за рубежа.

По итогам 2015 года на предприятии произведено 8 900 тонн продукции на сумму 7,4 млрд тенге. Технические возможности предприятия позволяют выпускать сейчас 11 000 тонн смазочных материалов в год. При выходе на проектную мощность завод удвоит объемы. Современное оборудование позволяет выпускать весь спектр моторных масел, а это более 100 видов моторных, трансмиссионных, гид­равлических и индустриальных смазочных материалов. При этом качество готовой продукции полностью соответствует мировым стандартам. Позаботились здесь и о соответствующей упаковке. Отгрузка идет в высококачественной и герметичной упаковке, гарантирующей безопасную перевозку продукции в любую точку Казахстана.

Сейчас завод работает только на внутренний рынок. Хотя до 2013 года, то есть до запрета на экспорт нефтепродуктов, ТОО «Hill Corporation» треть объема выпускаемых масел успешно экспортировало в Китай и Узбекистан.