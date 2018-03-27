​Завод улучшит экологию

В Семее презентован проект мусороперерабатывающего завода. Его разработчики утверж­дают, что он уникален для Казахстана, так как производит утилизацию и обеззараживание химических и иных опасных отходов. Не предусмотрена только переработка отходов самого высокого – красного – уровня опасности, то есть ядерных и военных.

Следует сказать, что завод оснащен крематором для утилизации останков животных. Как известно, вопрос их захоронения остро стоит для всех регионов Казахстана. Предприя­тие рассчитано на два цикла – сжигание и захоронение золы. Предусмотрено создание 35 рабочих мест.

Проект нацелен на переработку мусора, к сбору ТБО не имеет отношения, поэтому местные коммунальные службы продолжат свою деятельность. Как отметил заместитель акима Семея Николай Ушаков, городской исполнительный орган приветствует разработку этого инвестиционного проекта. Он позволит внедрить процесс повторного использования большого количества материалов, таких как стекло, пластмасса, металл, чем улучшит экологическую ситуацию в городе.