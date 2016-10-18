​Завод «ушел» на ремонт

Это мероприятие согласовано с Министерством энергетики. До 12 ноября на предприятии будет проведен капитальный ремонт оборудования, в ходе которого предполагается выполнить определенный объем работ, чтобы улучшить производственную дея­тельность завода, повысить безопасность и надежность технологических линий для обеспечения качественного и бесперебойного функционирования предприятия.

Вместе с тем весь объем работы, запланированный на заводе в рамках проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ», на период капремонта будет продолжен. В частности, продолжится подготовка к пус­ку установки изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья. Проект по модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ стартовал в рамках государственной Программы индустриально-инновационного развития в 2011 году. Основная его цель – довести работу завода до уровня, отвечающего современным мировым стандартам деятельности нефтеперерабатывающих предприятий. Модернизация позволит восстановить мощность завода до 6 млн тонн в год, увеличить выпуск светлых нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов на 211 тыс. тонн/год, автобензинов – на 1 282 тыс. тонн/год, авиационного топлива – на 146 тыс. тонн/год и дизельного топлива – на 724 тыс. тонн/год.

В пресс-службе предприятия заявили, что остановка производства не вызовет дефицита ГСМ в регионе, так как все резервуары парка наполнены необходимым объемом товарной продукции. Между тем за последнюю неделю стоимость дизельного топлива в регионе стала выше, чем цена самого ходового бензина марки АИ-92. Цена на топливо колеб­лется в пределах 129–133 тенге. По информации председателя ассоциации юридических лиц «Жаңар Жағармай» Кайыпбека Камбарова, в октябре автозаправочные станции недополучили около 10 тыс. тонн горючего. При том, что потребность составляет 25 тыс. тонн в месяц. Причину дефицита дизтоплива связывают с плановым ремонтом на неф­теперерабатывающих заводах и повышением отпускных цен у операторов.