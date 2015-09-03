Свежий выпуск Заводом больше Жубаныш БАЙГУРИНОВ

В мероприятии принял участие аким области Архимед Мухамбетов. Стоимость проекта составляет 660 млн тенге. В текущем году здесь уже планируют получить 12 тыс. тонн продукции на сумму 222 млн тенге. Основной ее потребитель – ТОО «Актюбинская медная компания», которое базируется в этом же районе. Негашеная известь будет использоваться в качестве флотореагента при обогащении медных руд, а также в строительной отрасли. Данный проект реализован в рамках импортозамещения и развития местного содержания. Между двумя предприятиями подписан меморандум на сумму свыше 1 млрд тенге. Также заключены соглашения и договоры со всеми поставщиками оборудования и комплектующих.

Вводу нового производства существенную поддерж­ку оказало государство. В рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» компании предоставлено льготное субсидирование под 6,5% годовых, построена автодорога, подведены электроснабжение, газопровод (18 км) на общую сумму 379,4 млн тенге. В 2017-м планируется запустить второй этап завода мощностью 25 тыс. тонн негашеной извести, а в 2019-м – третью очередь произ­водительностью 30 тыс. тонн гашеной извести в год.

Стоит отметить, что во второй пятилетке в рамках Карты индустриализации по области реализуются 18 проектов на общую сумму 152,3 млрд тенге с соз­данием 5,8 тыс. рабочих мест. Только в текущем году планируется ввод в строй 10 инвестиционных проектов на сумму 11,9 млрд тенге с созданием 872 рабочих мест. Из этого числа в первом полугодии уже сданы в эксплуатацию три, включая завод ТОО «Игданит».



