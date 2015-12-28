​Заводы получат заказы

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Глеб МАЛЫХ

Президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Аскар Мамин провел переговоры с начальником Государственного унитарного предприятия «РохиоханиТочикис­тон» (Таджикская железная дорога) Комилом Мирзоали.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Были рассмотрены вопросы по экспорту казахстанского зерна и условиям курсирования пассажирских поездов таджикского формирования на территории Казахстана.

По итогам переговоров руководители железнодорожных администраций – А. Мамин и К. Мирзоали – подписали договор о поставке в 2016 году в Таджикистан широкой номенклатуры продукции железнодорожного машиностроения.

В рамках подписанного договора стороны продолжат сотрудничество в области поставок тепловозов, стрелочных переводов, их ремонтных комплектов и цельнокатаных колес на грузовые и пассажирские вагоны. Один из пунктов документа – поставки рельсов Р-65 производства Актюбинского рельсобалочного завода на Таджикскую железную дорогу.

В рамках визита в Астану представители ГУП «Рохиохани Точикистон» посетили АО «Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «ТұлпарТальго», где ознакомились с передовыми технологиями, перспективными планами по дальнейшему развитию железнодорожного машиностроения в Казахстане.

Таджикская делегация также посетила филиалы АО «НК «ҚТЖ» – «Центр технологий на транспорте» и «Центр управления перевозками».

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