​Заводы, школы, новоселья

Торжества прошли в каждом районе и городе, поселке и ауле. В этот день справляли новоселья, торжественно открывали больницы и школы, сдавали в эксплуатацию новые дороги и предприятия.

В селе Чулак-Курган полсотни семей получили новые дома и позвали гостей, чтобы показать, в каких комфортных условиях теперь будут жить. Среди новоселов – многодетные матери, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, государственные служащие. Самостоятельно, без помощи государства, обзавестись таким жильем они бы не смогли.

В Туркестане тоже долгожданное событие: к системе газоснабжения подключили 500 домов. Природный газ в город начал поступать по магистральному газопроводу Бейнеу – Бозой. На газификацию было выделено 1 млрд 120 млн тенге из областного бюджета. По проекту на первом этапе природный газ получат 7 500 абонентов.

В соседнем Кентау радовались запуску в Индустриальной зоне города предприятия по переработке пластиковых отходов. Строительство завода, сметная стоимость которого составляет 100 млн тенге, началось в 2014 году. За один час здесь будут перерабатывать 300–500 кг пластиковых отходов, а за месяц – 80–100 тонн отходов. На заводе из сырья, полученного в ходе переработки, со временем намерены выпускать широкий ассортимент продукции. Спрос на него есть и в России. Уже есть договоренность о поставке полуфабриката в Москву, Самару, Челябинск и Екатеринбург. Работу на предприятии получили 25 человек.

Жители микрорайона «Самал» Сарыагаша вчера благодарили строителей, которые завершили укладку асфальта на новой улице. Юбилейный год для района прошел под знаком строительства и приведения в порядок объектов соцкультбыта и транспортных артерий. Из областного бюджета только на строительство и капитальный ремонт дорог выделено 2 млрд 53 млн тенге.

А вот жители поселка Жанаталап Сарыагашского района отмечали День Независимости в новом Доме культуры, строительство которого обошлось государственной казне в 55 млн тенге.

В Тюлькубасском районе в экс­плуатацию ввели сразу 20 социальных объектов. В отдаленных населенных пунктах завершено строительство учреждений образования, культуры и здравоохранения, а также жилых домов, водопроводов, спортивных площадок, тротуаров и улиц.

Везде в праздничный день звучала музыка, на многих площадках проходили культурные мероприятия. К примеру, в торговом центре Шымкента, открытом за пару дней до праздника, играл военный оркестр воинской час­ти. Вокруг музыкантов собралось несколько сотен человек. Импровизированный концерт продолжился исполнением популярных отечественных и зарубежных мелодий. Люди не хотели отпускать военных музыкантов, подаривших массу положительных эмоций.