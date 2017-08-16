Казахстанская команда победила в международном IT-конкурсе Technovation challenge в Сан-Франциско. Алматинские школьницы завоевали главный приз в размере 15 тыс. долларов.

Ажар Султансих, Диана Жанакбаева, Дияра Бейсенбекова, Аружан Кошкарова представили компетент­ному жюри в Силиконовой долине мобильное приложение QamCare, которое позволяет отслеживать передвижение пользователя и в случае экстренной необходимости быстро отправляет родным сообщение с подробными данными о местоположении человека. Уникальная особенность изобретения – дополнительная кнопка SOS, которая позволяет отправить сообщение SOS без участия мобильного телефона, в случае его потери или поломки в чрезвычайный момент. По словам разработчиц, QamCare происходит от казахского слова «qamqor» (қамқор), что в переводе означает «забота».

Вторая команда из Казахстана также вошла в топ-6 команд-финалистов и получила приз в размере 10 тыс. долларов.

Technovation challenge – международная социальная программа, направленная на развитие IT и предпринимательских навыков среди девушек до 18 лет. Школьницы по всему миру разрабатывают мобильные приложения, направленные на решение социально значимых проблем в обществе. Организатором конкурса выступает некоммерческая организация Iridescent.