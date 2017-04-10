​Завоевали шесть медалей

Юрий Макаров

В заключительный день соревнований серебряным призером стал Максим Раков (весовая категория до 100 кг), уступивший в финале россиянину Адлану Бисултанову. На третью ступеньку пьедестала почета в весе до 78 кг поднялись казахстанские дзюдоистки Зарина Райфова и Альбина Амангельдиева. Напомним, что «золото» команде РК ранее принесли Галбадрах Отгонцецег (48 кг) и Гусман Кыргызбаев (60 кг).

Сегодня решится все

Участники отборочных соревнований чемпионата Европы по футзалу, проходящих на ­«Алматы Арене», в воскресенье провели матчи второго тура. И тогда же стали известны две ­команды, которые вне зависимости от результатов оставшихся игр продолжат спор за награды. Речь идет о сборных Казахстана и Чехии.

Хозяева без труда обыграли ­команду Дании – 5:0. Мячи в нашем составе забили Серик Жаманкулов (4-я минута), Лео (9), Михаил Першин (17), Дуглас (17) и Динмухамбет Сулейменов (40). Чешская сборная обыграла македонцев со счетом 7:3. Обе команды после двух проведенных игр набрали по шесть очков и обречены на дележ первого и второго мест. На кону многое, ведь победители всех семи отборочных групп напрямую попадают в финальную стадию чемпионата Европы, а семь обладателей вторых мест и лучшая команда из числа занявших третьи места продолжат борьбу за путевку в Словению в раунде плей-офф.

Судьбу первого места в нашей группе F решит очный поединок сборных Казахстана и Чехии, который состоится сегодня. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (8:0 против 12:7) заметное преимущество в этом противостоянии на стороне наших земляков, которых в матче с чехами устроит и ничья.

Популярное

Все
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
В МВД открыли лабораторию подготовки операторов БПЛА
Вейпы на 200 млн тенге: Организатора взяли под стражу в Акмолинской области
Задержаны «помогайки» на госгранице
В Казахстане за четыре месяца родились почти 2 тысячи двоен и 54 тройни
В Алматы спасатели помогли спуститься подросткам с гор
Легкоатлетка Кристина Овчинникова стала третьей на FBK Games в Нидерландах
250 станций придорожного сервиса за 4 года построят в Казахстане
В Катаре прогремел взрыв в промышленной зоне
В Карагандинской области обнаружили захоронения эпохи бронзы и раннего железного века
«Срочно нужны деньги»: в Шымкенте ликвидировали группу интернет-мошенников
Когда спадет жара в Казахстане
Названы сроки приема документов в колледжи
От нейрохирургии до робот-ортопедии: Астана представила медицинский потенциал в Ташкенте
Предупреждение и штраф: МВД напомнило об ответственности за ношение скрывающей лицо одежды
Свыше 700 попыток незаконного вывоза ГСМ пресекли в Казахстане
Новых руководителей ДЭР назначили в восьми регионах Казахстана
Министра внутренних дел Афганистана приняли в правительстве РК
Кошанов: Президент выступает за сохранение исторической правды о ВОВ
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Зайцев взяли на контроль
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]