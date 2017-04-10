​Завоевали шесть медалей

В заключительный день соревнований серебряным призером стал Максим Раков (весовая категория до 100 кг), уступивший в финале россиянину Адлану Бисултанову. На третью ступеньку пьедестала почета в весе до 78 кг поднялись казахстанские дзюдоистки Зарина Райфова и Альбина Амангельдиева. Напомним, что «золото» команде РК ранее принесли Галбадрах Отгонцецег (48 кг) и Гусман Кыргызбаев (60 кг).

Сегодня решится все

Участники отборочных соревнований чемпионата Европы по футзалу, проходящих на ­«Алматы Арене», в воскресенье провели матчи второго тура. И тогда же стали известны две ­команды, которые вне зависимости от результатов оставшихся игр продолжат спор за награды. Речь идет о сборных Казахстана и Чехии.

Хозяева без труда обыграли ­команду Дании – 5:0. Мячи в нашем составе забили Серик Жаманкулов (4-я минута), Лео (9), Михаил Першин (17), Дуглас (17) и Динмухамбет Сулейменов (40). Чешская сборная обыграла македонцев со счетом 7:3. Обе команды после двух проведенных игр набрали по шесть очков и обречены на дележ первого и второго мест. На кону многое, ведь победители всех семи отборочных групп напрямую попадают в финальную стадию чемпионата Европы, а семь обладателей вторых мест и лучшая команда из числа занявших третьи места продолжат борьбу за путевку в Словению в раунде плей-офф.

Судьбу первого места в нашей группе F решит очный поединок сборных Казахстана и Чехии, который состоится сегодня. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (8:0 против 12:7) заметное преимущество в этом противостоянии на стороне наших земляков, которых в матче с чехами устроит и ничья.