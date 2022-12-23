Завоевать руку, сердце и полный комплект медалей

Спорт
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Ян Юрьев

В Алматы завершился этап Кубка мира по шорт-треку. Уникальное событие в истории казахстанского спорта, которое могло бы так и остаться незамеченным, если бы не Денис Никиша.

Казахстанский конькобежец не просто вырос до уровня лидера сборной. Сегодня это спортсмен мирового уровня, который способен не только показывать результат, но и «дать драмы»! А современный спорт без этого просто немыслим.

Шорт-трек – молодой вид спорта. Первые кубки мира состоялись в недалеком 1999 году. Однако именно короткая дорожка, то есть забеги в обычной хоккейной коробке, сумели быстро опередить по популярности классический лонг-трек, где для соревнований нужен 400-метровый овал.

Причин стремительного роста популярности несколько. В первую очередь это зрелищность. Казахстанские тренеры быстро нашли аналогию из нашего культурного кода. Шорт-трек – это байга на льду. Сумасшедшие скорости, динамика, борьба до последних секунд. Все события при этом разворачиваются прямо на глазах у зрителей. Главное, конечно, не забыть их пригласить…

У Алматы и федерации, принимающей соревнования, в этом году был уникальный шанс «сорвать банк». Городу предоставили возможность провести сразу два этапа Кубка мира подряд. То есть две недели в мегаполисе находились лучшие спортсмены планеты. А это 250 спортсменов из 30 стран мира! И конечно, среди них нацио­нальная сборная Казахстана – молодой и боеспособный коллектив, который сумел в этом сезоне здорово проявить себя. Например, взяв серебряную медаль в команд­ной эстафете на первом этапе Кубка мира, которая стала первой в нашей истории, долгожданной и заслуженной. Второй этап принял Солт-Лейк-Сити (США). Здесь казахстанские спортсмены отметились тремя медалями: Абзал Ажгалиев – «серебро» (500 м), Денис Никиша – «серебро» (500 м), Адиль Галиахметов – «бронза» (1 000 м).

Однако в плане зрительского интереса на домашнем кубке получилось то, что получилось… Парадокс, но казахстанским спорт­сменам зачастую дома выступать сложнее, чем за рубежом. Здесь традиционно вместо поддержки зрителей они получают полупус­тые трибуны, а в качестве бонуса – ненужное давление со стороны спортивных функционеров. Все эти медальные обещания и прочие лишние разговоры не добавляют бонусов на старте. И конечно, должно быть вдвойне обидно, когда в родных стенах корейские или китайские спортсмены получают больше поддержки от болельщиков…

Тем не менее Кубок мира принес яркие эмоции и не менее красивые победы. Так, наш Денис Никиша собрал полную коллекцию медалей: «золото», «серебро» и «бронзу». Сделал это стильно и красиво. Он одержал победу на дистанции 500 метров и здесь же сделал предложение руки и серд­ца своей избраннице. Ну разве кто-то может отказать чемпиону?!

Алматы благодаря высокогорью традиционно славится быст­рым льдом. Кубок мира пытались связать с юбилеем «Медеу», но безуспешно. Хотя, несомненно, провести показательные старты на высокогорном катке было хорошей, но несбыточной идеей. Забеги, подобные хоккейной «зимней классике», могли стать визитной карточкой казахстанских кубков мира по шорт-треку.

Тем не менее даже на расположенной не так высоко над уровнем моря «Халык Арене» Петр Гамидов, отвечающий за подготовку турнира, сумел организовать лед, на котором спортсмены показали очень достойные результаты. Алматинская арена пусть и не является специализированным стадионом для шорт-трека, теперь входит в число элитных арен с быстрым льдом, где дистанцию в 500 метров можно пробежать за 40 секунд. На этом кубке Петр Гамидов был успешен как минимум дважды. Помимо быстрого льда в числе заслуг и победа Дениса, который является его воспитанником.

Летом 2022 года молодой тренер Нурберген Жумагазиев сменил на посту Мадыгали Карсыбекова, который покинул тренерский мос­тик в связи с уходом на пенсию. Казалось, эпоха Карсыбекова будет длиться вечно и заменить его невозможно. Аксакал большую часть своей жизни провел на тренерском посту, и практически все, что происходило в казахстанском шорт-треке, было связано с его именем. Даже сложно представить, какое давление испытывал только закончивший спортивную карьеру Нурберген. Но прошла лишь половина сезона, а молодой тренер уже приносит вместе с командой медаль за медалью. Команда не только не рассыпалась, но и набирает обороты.

Запомнились и «золотые» голоса – привычные для хоккея, но неожиданные для шорт-трека. В качестве комментаторов на Кубок мира были приглашены Александр Олейник и Жигер Азбергенов. Люди, чьи голоса известны всем болельщикам хоккейного «Барыса». Несмотря на то что, кроме льда и размеров площадки, у шорт-трека с хоккеем ничего общего, комментаторы справились на твердую пятерку, создавая на арене нужную атмосферу. И сделать это было не так просто – вид спорта специфичный и имеет множество тонкос­тей, разобраться с которыми не так просто. И зрители, пусть и немногочисленные, грамотными комментариями должны были быть довольны.

И еще немного красивого. Адиль Галиахметов выступил на Кубке мира в шлеме с авторским дизайном, который выполнила алматинская конькобежка Ирина Чумак. Шлем и коньки – то немногое, что позволяет спортсменам проявлять индивидуальность. Тот факт, что наши спортсмены достигли точки, когда могут позволить себе уверенно выступать и побеждать, подтверждает их право уделить внимание и этим компонентам спортивной индустрии, которая хромает у нас на обе ноги. Предложение руки и сердца на льду, поверьте, это так же круто, как и медаль. Это в первую очередь эмоции, за которыми зритель и приходит на стадион.

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