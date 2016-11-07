В ходе презентации производственных площадок AllurGroup (АО «АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром») первого вице-премьера ознакомили с процессом производства автомобилей, продемонстрировали линейку выпускаемой продукции, а также рассказали о перспективах развития автомобильного направления и производства сельскохозяйственной техники.

Председатель совета директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев начал презентацию костанайских заводов А. Мамину с демонстрации модернизированных цехов, где в скором времени будет запущено мелкоузловое производство, включая сварку, окраску и сборку моделей легковых автомобилей Peugeot 301, JAC S3 и коммерческой техники Iveco Stralis. На текущий момент уже закуплено оборудование, ведется подготовка к производству.

– Это универсальные площадки, где налажен процесс сварки кузовов SsangYong Nomad и Toyota Fortuner, а также окраска и катафорез. После модернизации цехов и установки нового сварочного комплекса мы локализуем еще 2 модели легковых авто Peugeot 301 и JAC S3, – сообщил А. Лаврентьев.

Он также проинформировал, что в рамках развития автомобильного направления на заводах AllurGroup активно ведутся переговоры о сотрудничестве с представителями узбекского автопрома. Заинтересованность отечественного производителя в установлении контакта с узбекскими коллегами в первую очередь обусловлена высоким уровнем локализации автомобилей: практически все комплектующие производит более 1 500 предприятий. Во-вторых, привлекательные ценовые параметры. К числу перспективных проектов относится производство конкурентоспособного и доступного узбекского бренда Ravon (известная в РК как Nexia). Андрей Лаврентьев подчеркнул, что эта модель получила все сертификаты, включая EURO 5. Стоимость Ravon будет варьироваться от 2,2 млн до 2,6 млн тенге.

– Более доступной стоимости на новый автомобиль в Казахстане не существует. Мы планируем в течение двух лет перейти на мелкоузловое производство. Первые два года будем производить методом крупноузловой, – сообщил председатель совета директоров AllurGroup.

Первому заместителю Премьер-­Министра продемонстрировали бренд Ravon наряду с другим автотранспортом, производство которого налажено на площадках AllurGroup. В некоторые из автомобилей он сел за руль управления, отметив при этом их комфортность. Не оставил без внимания первый вице-премьер и представленный ассортимент специализированной техники Iveco, которая давно пользуется популярностью среди коммунальных служб республики. Большой интерес у А. Мамина вы­звал городской автобус Ankai, предназначенный для перевозки пассажиров. Узнав его технические особенности, он отметил, что такие автобусы должны курсировать в городах Казахстана и посоветовал провести активный промоушн этого бренда.

Одна из площадок AllurGroup – АО «АгромашХолдинг» – является крупнейшим в РК производителем зерноуборочной техники. А. Мамину также рассказали о перспективах развития этой отрасли.

– За время деятельности предприятием было произведено свыше 4 000 комбайнов. На сегодня в компании осуществляют трудовую деятельность более 700 высококвалифицированных сотрудников. Доля местного содержания в производимой продукции достигла 50%. АО «АгромашХолдинг» тесно сотрудничает с такими отечественными предприятиями, как ТОО «Донмар», ТОО «АКБ «Кайнар», ТОО «КазТехФильтр». Производитель обладает крупнейшей сервисно-сбытовой сетью, насчитывающей 8 филиалов и 11 представительств на территории Казахстана. Компания занимает более 40% доли рынка ежегодно, – доложил президент AllurGroup Олег Цой. Он рассказал, что АО «АгромашХолдинг» находится в тесных партнерских отношениях с белорусским заводом по выпуску сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш». А также подчеркнул, что стратегическое сотрудничество с компанией найдет новые формы взаимодействия.

– В планах развития дальнейшего стратегического сотрудничества мы намерены развивать производственные мощности для совместного производства, ежегодно производить не менее 600 комбайнов, увеличивать долю местного содержания, расширять номенклатуру производимой продукции, а в 2017 году запустить производство рисоуборочного комбайна, – сообщил О. Цой.