Завтра – День металлурга

Экономика
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В последние два года металлургическая отрасль республики демонстрирует уверенный рост

фото из архива "КП"

Модернизация производства, освоение новых эффективных технологий и успешный выход на рынок критически важных металлов делают Казахстан одним из ключевых игроков Евразии в сфере черной и цветной металлургии. Завтра, 20 июля, казахстанские металлурги отмечают профессиональный праздник. Так что есть повод подвести средне­срочные итоги.

По данным Национального бюро статистики, за 2020–2024 годы выпуск металлов в Казахстане вырос на 74% (в ценовом эквиваленте – с 5,7 трлн до 9,8 трлн тенге), экспорт – на 66% (с 10 млрд до 16,5 млрд долларов). Основу экспорта составляют медь (25%), ферросплавы (15%), плоский прокат (9%), цинк и серебро (по 4%).

Главные экспортные рынки нашей страны – это Китай (37%), Россия (24%), Турция (9%) и США (5%). КНР импортирует в основном металлургическое сырье, Россия – алюминий, прокат, цинк и ферросплавы.

По итогам 2024 года рост в обрабатывающей промышленности составил 5,9%, при этом металлургия прибавила 6,9%. Особенно интенсивно развивались черная металлургия и прокат: выплавка стали увеличилась почти на 11 %, выпуск стального плоского проката вырос на 18,6%.

В январе – феврале 2025 года (год к году) выплавка стали выросла еще на 16,7%, достигнув 686 тыс. тонн. Цветная металлургия также показала позитивную динамику: увеличилась переработка меди, алюминия и цинка. Казахстан сохранил за собой 7-е место в мире по запасам цинка, 4-е – по меди и 3-е – по серебру.

В Казахстане работают 485 металлургических компаний: 421 малое предприятие, 36 средних и 28 крупных. Численность работников, занятых в сфере, составляет около 111 тыс. человек (черная металлургия – 52 тыс., цветная – 56 тыс.). Правительство продолжает планомерно инвестировать в развитие отрасли. Только в 2025 году в Западно-Казахстанской и Атырауской областях планируется запуск 40 проектов на общую сумму более 100 млрд тенге.

Особое внимание Казахстан уделяет редкоземельным и стратегически важным металлам. С 2024 года респуб­лика выдала лицензии на разведку и переработку критически важных минералов: лития, никеля, кобальта, марганца и графита. Это часть долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы занять до 10% мирового рынка аккумуляторных материалов.

Уже в 2025 году ожидается запуск производства сульфатов марганца и литий-железо-фосфатных (LFP) катодов. Также ведется работа над выходом на мировой рынок галлия: компания ERG инвестирует 20 млн долларов в запуск производственных мощностей, которые сделают Казахстан к 2026 году вторым в мире производителем этого редкого металла.

Металлургия представлена градообразую­щими предприятиями в регионах – это Qarmet (Темиртау), «Казахмыс» (Балхаш, Жезказган), «Казцинк» (Усть-Каменогорск, Риддер), АО «Казахстанский электролизный завод» (Павлодар), АО «ТНК «Казхром» (Аксу, Актобе), ТОО «Комаровское горное предприятие» (Житикара).

Крупные предприятия ежегодно выпускают: медь – 466 тыс. тонн, свинец – 112 тыс. тонн, цинк – 288 тыс. тонн, алюминий – 265 тыс. тонн, ферросплавы – 2 290 тыс. тонн, сталь – 4 178 тыс. тонн, чугун – 3 310 тыс. тонн. Более 85% продукции экспортируется в первичном виде, внутренняя переработка составляет менее 15%.

В апреле текущего года в Жамбылской области начато строительство крупного металлургического завода. Китайская компания Fujian Hengwang инвестирует в него 1,2 млрд долларов. Мощность производства составит 3 млн тонн стали в год. Будет создано около 2,5 тыс. рабочих мест. Планируются технологии прямого восстановления железа (DRI) и строительство газотурбинной электростанции (350 МВт).

Также сооружается медеплавильный завод мощ­ностью до 300 тыс. тонн катодной меди в год. Концентраты будут поступать с месторождений Бозшаколь, Актогай и «Востокцветмет». Завод создаст свыше 1 000 новых рабочих мест.

Продолжается модернизация Qarmet. Инвестиции на эти цели составят 3,5 млрд долларов до 2028 года. Рост производства стали достигнет 5 млн тонн ежегодно. Также предусмотрены параллельное развитие угледобычи и выпуск продукции для машиностроения, что добавит около 2 тыс. рабочих мест.

В Западно-Казахстанской области инвес­тируют 2,4 млрд долларов в производство хлоридов калия на основе месторождения Сатимола. Проект планируется осуществить в четыре этапа, что позволит получать до 12 млн тонн продукции в год. Будет создано более 4 000 рабочих мест.

Вместе с достижениями отрасль столкнулась с рядом вызовов. В частности, с начала нынешнего года наблюдается снижение добычи золота и серебра – на 32,8% и 52,9% соответственно. Проблемой остается дефицит квалифицированных кадров: по оценке KPMG, 47% руководителей предприятий указывают на нехватку специалистов и отс­тавание технологий.

Тем не менее перспективы отрасли внушают оптимизм. Государственная поддержка, рост внешнего интереса к поставкам критически важных металлов и приток в отрасль зарубежных инвестиций дают основания ожидать дальнейшего развития и модернизации казахстанской металлургии.

В стране уже запущено более 180 инвестиционных проектов на сумму 1,3 трлн тенге, значительная часть из них направлена на развитие переработки и повышение добавленной стоимости.

Казахстан делает ставку не только на объе­мы, но и на качество, на устойчивость и соответствие требованиям глобального рынка. Металлургия республики все больше становится не просто базовой отраслью экономики, а стратегическим активом, влияющим на геоэкономичес­кие позиции страны в условиях неизменно растущего мирового спроса на металлы.

#экономика #металлургия #День металлурга

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