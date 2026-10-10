Завтра День работников лесного хозяйства

Каждое третье воскресенье октяб­ря в Казахстане отмечается День работника лесного хозяйства – профессиональный праздник людей, чей труд направлен на сохранение и восстановление лесов, охрану животного мира и защиту природы.

Лес – одно из важнейших природных богатств страны. И сегодня работа в сфере лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий успешно продолжается. Об этом свидетельствуют результаты работы Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

По словам председателя комитета Данияра Тургамбаева, приоритетная задача ведомства – восстановление и воспроизводство лесного фонда, в том числе в рамках поручения Главы государства по посадке двух миллиардов деревьев. В 2021–2025 годах в республике было высажено 1 648,4 млн сеянцев на площади 1 074 тыс. га. И работа в данном направлении продолжается.

– Надо понимать, что лесовосстановление не ограничивается только посадкой деревьев. Важное значение также имеют развитие питомников, выращивание качественного посадочного материала, контроль приживаемости. Только системный уход позволит добиваться долгосрочных результатов и сохранять созданные лесные массивы, – отмечает Данияр Галымович.

Особое место в экологической повестке занимает высохшее дно Аральского моря. Сейчас здесь выращивают саксаул и другие растения, приспособленные к пустынным условиям. В 2021–2025 годах площадь лесомелиоративных работ на данной территории достигла 1 117,5 тыс. га. Осуществляемые меры направлены на закрепление почвы, сокращение распространения соли и пыли и улучшение экологической обстановки. В реализации проекта участвуют профильные организации и специалисты.

Не менее важная задача для комитета связана с предупреждением пожаров. Особая роль здесь отводится сотрудникам государственной лесной охраны, которые в том числе патрулируют территории, проводят профилактические мероприятия.

– Продолжается техническое оснащение лесохозяйственных организаций и внедрение систем раннего обнаружения возгораний. Современные технологии позволяют оперативно выявлять признаки задымления, ускоряя реагирование противопожарных служб, – говорит Данияр Тургамбаев.

Одним из основных направлений природоохранной деятельности было и остается сохранение животного мира. В том числе это осуществление мер по предупреждению браконьерства, учету численности диких животных, сохранению среды их обитания.

Значимым событием нынешнего года стало осуществление программы по возвращению тигра в исторический ареал обитания Иле-Балхашского региона. Это произошло 31 июля, когда на территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш» выпустили самку амурского тигра по кличке Умит. Все ее передвижения теперь отслеживаются с помощью спутникового мониторинга.

– Успех программы зависит не только от адаптации животного, но и от восстановления естественной среды его обитания. В частности, тугайных лесов. Также важно наличие достаточной кормовой базы и создание условий для существования хищника в дикой природе, – пояснил представитель МЭПР РК, добавив, что опыт Казахстана по восстановлению тугайных лесов в дельте реки Или и Южном Прибалхашье получил международное признание.

Проект был представлен среди 18 успешных примеров в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) «Состояние лесов мира – 2026». Данная инициатива объединяет научные исследования, работы по сохранению генетического фонда туранги, разведению редких видов растений и участие в этом деле местных сообществ.

В осуществлении проекта непосредственно участвуют Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Программа развития ООН в Казахстане и научные организации.

Сегодня республика располагает десятью государственными природными заповедниками, на ее территории действуют 14 национальных природных парков и восемь резерватов. Научный мониторинг помогает получать новые сведения о состоянии этих экосистем.

В частности, на особо охраняемых природных территориях широко практи­куются кольцевание птиц, чипирование, использование фотоловушек и других методов научного контроля.

К примеру, нынче в Баянаульском национальном парке с помощью фотоловушек отмечено появление росомахи, нехарактерной для фауны Павлодарской области. В Каратауском государственном природном заповеднике выявлены десять видов растений, ранее в местной флоре не зарегистрированных.

В Коргалжынском государственном природном заповеднике возобновлено кольцевание птиц. С 28 сентября по 2 октября 2026 года специалисты окольцевали 128 птиц 14 видов. В рамках этих мероприятий было вновь отмечено появление обыкновенного дубоноса, не регистрировавшегося в заповеднике с 2013-го. Такие наблюдения дополняют научную базу и помогают обосновывать природоохранные решения.

По словам Данияра Тургамбаева, в Казахстане также развивается экологический туризм. В национальных парках обустраивают туристские маршруты и экологичес­кие тропы, совершенствуют визит-цент­ры и инфраструктуру для посетителей.

– Важно, чтобы знакомство с красотой казахстанской природы не вредило ей самой. Поэтому развитие туризма идет рука об руку с заботой о сохранении природных комплексов и бережным отношением к их обитателям, – подчерк­нул председатель комитета.

Не менее важная часть этой работы – воспитание экологической культуры. В рамках инициативы «Таза Қазақстан» проходят акции по уборке территорий и посадке деревьев, организуются встречи с населением, в том числе с молодежью.

В средствах массовой информации и социальных сетях рассказывается о повседневном труде лесников, государственных инспекторов и ученых, о жизни заповедников и национальных парков, об успехах и новых открытиях.

Чем больше мы знаем об этой сфере деятельности, тем лучше понимаем, насколько важно беречь леса, животных и уникальные природные уголки нашей республики.