Завтра – День работников рыбного хозяйства

Экономика
Категория логотип
140
Юмашев ​​​​​​​Фарид
корреспондент

Этот профессиональный праздник в Казахстане ежегодно – с 2017 года – отмечается каждое второе воскресенье июля, передает Kazpravda.kz

Фото: Жайық пресс

И хотя республика не относится к ведущим рыбопромышленным державам, рыбное хозяйство составляет в отечественной экономике весомую часть. 

Государственную политику в этой сфере проводит Комитет рыбного хозяйства, с января минувшего года действующий в составе Министерства сельского хозяйства.

По данным отраслевого комитета, рыбное хозяйство стабильно развивается: по итогам минувшего года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным позапрошлогодним периодом.

Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн – на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн. Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из которых 20 поставляют продукцию в страны Европейского союза. Более 50 наименований казахстанской рыбной продукции экспортируется в 21 страну мира.

Государство планомерно поддерживает развитие аквакультуры. Объем субсидий в отрасли с 2021 года увеличился девятикратно и в 2024 году достиг 4,5 млрд тенге. Предусмотрено возмещение до 25% инвестиционных затрат, 30% расходов на корма, 50% – на приобретение молоди, маточного стада и ветеринарных препаратов. В результате количество рыбоводных хозяйств за три года увеличилось вдвое – до 600.

Развитие отрасли осуществляется в рамках Программы развития рыбного хозяйства РК на 2021–2030 годы. Программа включает меры господдержки, внедрение информационных систем мониторинга аквакультуры, поддержку отечественных производителей, а также мероприятия по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов.

С целью восполнения популяции рыб ежегодно проводится зарыбление естественных водоемов. В 2024 году в рамках госзаказа в водоемы выпущено 54 млн штук молоди ценных видов рыб.

Для стимулирования переработки и увеличения экспорта готовой продукции ограничен вывоз рыбы в необработанном виде. В 2024–2025 годах введен шестимесячный запрет на экспорт судака и сома, что позволило увеличить объем сырья для переработки по этим видам рыб на 23%.

В прошлом году в пилотном режиме была запущена информационная система «е-fish» для отслеживания легальности происхождения рыбы и рыбной продукции.

С целью сохранения популяции каспийского тюленя создан государственный природный резерват «Каспий итбалығы». Ведется модернизация осетрового завода в Атырау и начато строительство инкубационного цеха в Кызылординской области.

12 июня 2025 года принят Закон РК «Об аквакультуре», направленный на стимулирование роста отрасли, повышение ее прозрачности, привлечение инвестиций, а также создание новых и расширения действующих перерабатывающих производств, увеличения объемов выращивания конкурентоспособных видов рыбы.

#сельское хозяйство #АПК #рыбное хозяйство #День работников рыбного хозяйства

Популярное

Все
Чистота начинается с ответственности
Хорошие новости для земляков
Чтобы асфальт «не растаял» со снегом
Новые рекорды мира и Азии
Государственность Казахстана в потоке истории
Голос и летопись народа
В бывшей резиденции акима теперь летний лагерь для особенных детей
Классический финал
Стратегические инвестиции в будущее
В документах оживает эпоха
Триумфаторами стали илийцы
Находки древнего Сарайшыка
Выпускникам помогают с выбором специальности
Качество продукции – особая гордость
На картофельных плантациях кипит работа
Медпомощь станет ближе
Без ущерба для окружающей среды
На единой цифровой платформе
Выстраивая «дорожные карты» инвестпроектов
Экологизм и технологическое совершенство
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
Искусственный интеллект и робот-полицейский: безопасность большого города находится под контролем
Кубок мира: боксеры каких стран вышли в финал?
Президент страны пришел на финальные бои Кубка мира по боксу
Освобождены от должностей послы РК в Бельгии, Кувейте и Таиланде
Арман Исетов назначен замминистра иностранных дел РК
Алматы сохранит статус студенческого города
Мошенников осудили, деньги вернули
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Назым Кызайбай принесла Казахстану первое "золото" этапа КМ по боксу
Домбра - в награду за лучший рисунок
В честь Дня столицы состоится турнир по байге
Новый завод в Актобе: как упаковка поможет экономике и экологии региона
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Под сенью Вечно Синего Неба
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане

Читайте также

Интеграцию цифрового тенге в бюджетную политику обсудили в …
Около $100 млрд дохода получили США после введения пошлин
Цена на медь обновила исторический максимум
ЕАЭС расширяет маркировку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]