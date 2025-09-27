День труда ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября.
ПопулярноеВсе
Тише едешь – дальше будешь
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Ключевой костяк энергетики
IT и промышленность: проверка на совместимость
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Цель – поиск новых месторождений
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Яркие страницы жизни Синьцзяна
На зарядку становись!
Диагностику проходят малыши
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]