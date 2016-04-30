Завтра Пасха, запах воска, запах теплых куличей… Статьи 649 Валентина ФИРОНОВА

В Великую субботу в Святом граде Иерусалиме происходит сошествие Благодатного огня. И весь мир через это Таинство прикасается к великой Божественной благодати. Чудо схождения Благодатного огня до сих пор не объяснено с научной точки зрения, но христиане верят в божественное происхождение Огня и в то, что он возгорается в ответ на молитвы паломников и православного патриарха.

В первый пасхальный день огонь из храма Гроба Господня будет распространен по всем православным храмам, в том числе и Казахстана. В Успенский кафедральный собор столицы он будет доставлен в 11 часов. И от этого Огня зажгутся свечи не только в храме, но и в руках многочисленных прихожан, духовно соединяя верующих с храмом Воскресения Христова в Иерусалиме.



Пасха – завтра, а сегодняшний день наполнен ожиданием. На церковном дворе – длинный стол, уставленный блюдами с разноцветными яйцами, куличами и прочим съестным разнообразием, пока доступным только для глаз. В окропляемом святой водой разноцветии – обещание. Но даже сейчас слабые души не могут поверить, что это случится. Свечи в куличах трепещут на ветру, часто гаснут, истекают вязкими слезами перед Плащаницей.



Пасха никогда не разочаровывает. Ее предчувствие зарождается еще во время Великого поста, и когда потом впервые раздается возглас: «Христос воскресе!» – будто прорывается некая пелена, и ты начинаешь ярче ощущать свежесть весенней ночи. По-другому слышишь и чувствуешь жизнь.

Пасха – это весна. Во всех возможных смыслах. Это возрождение жизни. Каким-то удивительным образом природа совпадает с датой Пасхи. Ранняя Пасха – ранняя весна. Поздняя – поздняя. И каждый раз она напоминает о торжестве Любви и Милости. О Человеколюбии, всепрощающем и бесконечном. И это настолько утешительно, как только в детстве бывает.



И колокольный звон на Пасху – особый. Торжественный, радостный. «Трезвон» его величают. Этот наиболее сложный из видов звона назван так, потому что состоит из трех частей с небольшой паузой между ними. «Христос воскрес – и ангелы ликуют!» – поют колокола и человеческие сердца. Пасхальная радость и на небе, и на земле. И очень хочется добрыми поступками умножить эту радость.

Заметили, на Пасху всегда бывает солнечно? После нее окончательно и бесповоротно к нам приходит весна…

