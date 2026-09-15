Завышение сметы на вывоз отходов выявили при реконструкции теплосетей в Талдыкоргане

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Прокуратура Талдыкоргана выявили завышение стоимости работ по государственному инвестиционному проекту. В результате принятых мер стоимость договора снижена на 85,1 млн теңге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Сотрудники городской прокуратуры провели анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на государственные инвестиционные проекты. В перечень исследованных объектов вошла реконструкция магистральных тепловых сетей .

В ходе проверки было установлено, что при составлении сметной документации допущена ошибка при расчёте массы срезаемого асфальтобетона – не была учтена толщина снимаемого слоя.

В результате масса отходов, подлежащих вывозу, была определена в размере 105 474 тонн вместо фактических 5 273,7 тонн, то есть завышена в 20 раз.