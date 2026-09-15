Завышение сметы на вывоз отходов выявили при реконструкции теплосетей в Талдыкоргане

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В области Жетісу предотвращено необоснованное расходование 85,1 млн теңге бюджетных средств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Талдыкоргана выявили завышение стоимости работ по государственному инвестиционному проекту. В результате принятых мер стоимость договора снижена на 85,1 млн теңге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа 

Сотрудники городской прокуратуры провели анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на государственные инвестиционные проекты. В перечень исследованных объектов вошла реконструкция магистральных тепловых сетей.

В ходе проверки было установлено, что при составлении сметной документации допущена ошибка при расчёте массы срезаемого асфальтобетона – не была учтена толщина снимаемого слоя.

В результате масса отходов, подлежащих вывозу, была определена в размере 105 474 тонн вместо фактических 5 273,7 тонн, то есть завышена в 20 раз.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора стоимость договора снижена на 85,1 млн теңге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств. В целом по области по мерам прокурорского реагирования было предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 млрд теңге»,  сказано в пресс-релизе. 

#Талдыкорган #прокуратура #теплосети #реконструкция #отходы #смета

Популярное

Все
Девятиэтажка пойдет под снос
Модернизация системы образования
Заброшенный канал преобразится
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
История в документах и судьбах
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Один день в мире книг
Папы и дети бегут, а мамы едут
Открылась Общественная приемная
Елена Рыбакина – королева US Open
Овощеводы результатами довольны
Присяга – символ верности
100 км до городища Сарайшык
Пять медалей Акмарал
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Знаменосцы сборной
Подписан меморандум
Какими нас увидит искусственный интеллект?
Ресурсы плюс технологии
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Подсолнечник бьет рекорды
Время белых полей
Поддержка на каждом этапе
Открытая и эффективная работа
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Восемь из десяти – довольны
Зерновые «гавани» вдали от морей
Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом ИИ
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье
Поставить точный диагноз
Когда кругом адское пекло
За каждым названием – история
В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканского марафона «Читающая нация»
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Читайте также

От вымогательств до сбыта наркотиков: деятельность 22 прест…
Девятиэтажка пойдет под снос
Казахстанцы поддерживают принцип «Закон и порядок»
Подозреваемую в хищении госсубсидий экстрадировали из Грузии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]