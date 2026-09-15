Завышение сметы на вывоз отходов выявили при реконструкции теплосетей в Талдыкоргане

В области Жетісу предотвращено необоснованное расходование 85,1 млн теңге бюджетных средств
Прокуратура Талдыкоргана выявили завышение стоимости работ по государственному инвестиционному проекту. В результате принятых мер стоимость договора снижена на 85,1 млн теңге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа
Сотрудники городской прокуратуры провели анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на государственные инвестиционные проекты. В перечень исследованных объектов вошла реконструкция магистральных тепловых сетей.
В ходе проверки было установлено, что при составлении сметной документации допущена ошибка при расчёте массы срезаемого асфальтобетона – не была учтена толщина снимаемого слоя.
В результате масса отходов, подлежащих вывозу, была определена в размере 105 474 тонн вместо фактических 5 273,7 тонн, то есть завышена в 20 раз.
«По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора стоимость договора снижена на 85,1 млн теңге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств. В целом по области по мерам прокурорского реагирования было предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 1,2 млрд теңге», – сказано в пресс-релизе.