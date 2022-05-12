Статьи Завышенные аппетиты 12 мая 2022 г. 1:00 Кабдулов Серик собкор по Атырауской области Сотрудники департамента по противодействию коррупции по Атырауской области при проведении мониторинга системы госзакупок в ряде государственных органов и организаций квазигоссектора выявили факты завышения цен на планируемые товары, работы и услуги. К примеру, в «Атырау облысы Су Арнасы» намеревались закупить 357 тыс. литров природного сжиженного газа за 84 тенге за литр на общую сумму 29 млн 988 тыс. тенге без учета НДС. – Необходимо отметить, что согласно приказу исполняющего обязанности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 5 января 2022 года «О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа» установлена предельная розничная цена с НДС за литр природного сжиженного газа. Ценовое исключение сделано для отдаленных районов, находящихся на расстоянии свыше 200 километров от областного центра. В Атырауской же области цена на сжиженный газ составляет 50–55 тенге, – пояснили в антикоррупционной службе. Департамент направил рекомендательное письмо в адрес заказчика о снижении цены. В связи с уклонением самого поставщика ТОО «Integra-N» от исполнения требований законодательства Республики Казахстан предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» вынуждено было подать соответствующий иск в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области. По данным региональной антикоррупционной службы, пресечено неэффективное расходование бюджетных средств и в КГП на ПХВ «Махамбетская районная больница». Здесь объявили о закупе 46 400 литров бензина на общую сумму 11 млн 600 тыс. тенге по цене 250 тенге за литр и 30 тыс. литров дизельного топлива на общую сумму 9 млн 870 тыс. тенге по 329 тенге способом запроса ценовых предложений. Департамент и в этом случае направил рекомендательное письмо о необходимости снижения цены. – Махамбетская районная больница снизила закупочную цену, сэкономив 15 миллионов бюджетных средств, – уточнили в ведомстве. Антикоррупционной службе Атырауской области по итогам 2021 года с помощью мониторинга системы государственных закупок и портала «Единое окно закупок» удалось сэкономить 377 млн тенге, а в первом квартале нынешнего года – около 25 млн тенге бюджетных средств.