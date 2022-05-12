Завышенные аппетиты

Сотрудники департамента по противодействию коррупции по Атырауской области при проведении мониторинга системы госзакупок в ряде государственных органов и организаций квазигоссектора выявили факты завышения цен на планируемые товары, работы и услуги.

К примеру, в «Атырау облысы Су Арнасы» намеревались закупить 357 тыс. литров природного сжиженного газа за 84 тенге за литр на общую сумму 29 млн 988 тыс. тенге без учета НДС.

– Необходимо отметить, что согласно приказу исполняющего обязанности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 5 января 2022 года «О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа» установлена предельная розничная цена с НДС за литр природного сжиженного газа. Ценовое исключение сделано для отдаленных районов, находящихся на расстоянии свыше 200 километ­ров от областного центра. В Атырауской же области цена на сжиженный газ составляет 50–55 тенге, – пояснили в антикоррупционной службе.

Департамент направил рекомендательное письмо в адрес заказчика о снижении цены. В связи с уклонением самого поставщика ТОО «Integra-N» от исполнения требований законодательства Республики Казах­стан предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» вынуждено было подать соответствующий иск в специа­лизированный межрайонный экономический суд Атырауской области.

По данным региональной антикоррупционной службы, пресечено неэффективное расходование бюджетных средств и в КГП на ПХВ «Махамбетская районная больница». Здесь объявили о закупе 46 400 лит­ров бензина на общую сумму 11 млн 600 тыс. тенге по цене 250 тенге за литр и 30 тыс. лит­ров дизельного топ­лива на общую сумму 9 млн 870 тыс. тенге по 329 тенге способом запроса ценовых предложений. Депар­тамент и в этом случае ­направил рекомендательное письмо о необходимости снижения цены.

– Махамбетская районная больница снизила закупочную цену, сэкономив 15 миллионов бюджетных средств, – уточнили в ведомстве.

Антикоррупционной службе Атырауской области по итогам 2021 года с помощью мониторинга системы государственных закупок и портала «Единое окно закупок» удалось сэкономить 377 млн тенге, а в первом квартале нынешнего года – около 25 млн тенге бюджетных средств.