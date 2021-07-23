"Заявление" главы МОН о "дистанционке" в школах с сентября пересылают в Казнете

В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате. Об этом якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Это неправда, поясняет Stopfake.kz
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Слухи о дистанционке в новом учебном году опровергли в Министерстве образования и науки РК.
«Это недостоверная информация. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах. Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов», — разъяснили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, на сегодняшний день подобных решений не принималось, заключил портал.