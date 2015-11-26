​Заявление МИД РК

«Вызывает сожаление случившийся трагический инцидент со сбитым самолетом российских ВКС СУ-24М, имевший место 24 ноября 2015 года. Выражаем соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате данного инцидента», – говорится в документе.

Как подчеркивает МИД РК, в настоящее время ведется международная борьба с терроризмом. В этом направлении действуют и Россия, и Турция. Казахстан также поддерживает эту борьбу.

Вместе с тем вызывает серьезную озабоченность ухудшение российско-турецких отношений, которые выстраивались долгие годы. Случившееся может сказаться на эффективности антитеррористической кампании.

Министерство иностранных дел РК призывает российскую и турецкую стороны проявить сдержанность в реагировании на этот трагический инцидент и использовать все возможные меры и каналы связи для деэскалации ситуации.