Свежий выпуск Заявление Министерства иностранных дел РК

Выражаем глубокие соболезнования правительству Пакистана, семьям и близким погибших и желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим во время теракта.

Вызывает особое возмущение и отвращение убийство невинных детей и учителей, что является показателем крайней бесчеловечности террористов.

Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, выступает за принятие мировым сообществом коллективных усилий в решительной борьбе с этим явлением и призывает к скорейшему принятию Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.



