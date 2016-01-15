​Заявление ОЮЛ «Казахстанский союз промышленников и предпринимателей» в поддержку инициативы о проведении досрочных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней

Выборы имеют принципиальное значение на новом этапе развития страны, когда необходимо заручиться новым мандатом доверия избирателей.

В условиях глобального экономического кризиса очень важны единство нации и всенародная поддержка антикризисных мер, Плана нации «100 конкретных шагов».

Совмещение выборов в Мажилис Парламента с выборами в маслихаты позволит синхронизировать действия по реализации реформ на всех уровнях государственной власти, а также значительно сократить затраты бюджета.

Призываем всех граждан страны поддержать начатый курс реформ и наделить новым мандатом доверия депутатов Парламента.