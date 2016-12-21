​Заявление по теракту в Турции

МИД РК решительно осудил произошедшее в Анкаре убийство российского дипломата.

«Данный акт терроризма, направленный против полномочного представителя суверенной страны, призван посеять страх и внести раздор в двусторонние отношения Турции и России. Приносим свои искренние соболезнования российской стороне, семье и близким покойного и выражаем надежду, что данный враждебный акт, не имеющий никаких оправданий, будет тщательно расследован правоохранительными органами Турции, и его организаторы понесут заслуженное суровое наказание», – говорится в заявлении.