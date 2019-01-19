Заявление в полицию за "особую мазь" написал клиент массажиста в Семее

Общество
Клиент массажиста в Семее обратился с заявлением в полицию, заподозрив мошенничество, когда ему продали дорогостоящую китайскую мазь, которая не дала эффекта, передает портал YK-news.kz.
Как сообщает интернет-ресурс, 37-летнему мужчине потребовались услуги массажиста. Во время процедуры последний предложил использовать "особую мазь", привезенную из Китая.
"Клиент заподозрил обман и обратился в полицию. В отношении 28-летнего массажиста проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Доплата за "особую мазь" составила 50 тысяч тенге.
Как сообщает интернет-ресурс, 37-летнему мужчине потребовались услуги массажиста. Во время процедуры последний предложил использовать "особую мазь", привезенную из Китая.
"Клиент заподозрил обман и обратился в полицию. В отношении 28-летнего массажиста проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Доплата за "особую мазь" составила 50 тысяч тенге.