Задержан подозреваемый в "минировании" крупных объектов в Нур-Султане и Алматы

Задержан мужчина, который сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в городах Нур-Султане и Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра РК.

Напомним, 31 марта 2022 года в Нур-Султане и Алматы ряд объектов получили ложные сообщения о заложенных бомбах.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержан гражданин РК "Т" 1986 года рождения, житель города Житикары Костанайской области, работающий специалистом IT-технологий в одной из организаций города. Используя свои знания в IT-сфере и различные технические средства, мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов столицы и Алматы", – говорится в сообщении.

Подозреваемый признался, что совершил преступление из хулиганских побуждений. Он взят под стражу.

Теперь мужчине придётся нести ответственность согласно уголовной статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которое наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.