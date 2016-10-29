«Зайчики» и «живчики» на миллион

Суд наказал госструктуру на кругленькую сумму за то, что бывший директор пристроил на вполне реальные зарплаты виртуальных работников-невидимок.

Скандал разгорелся в прошлом году. Межрайонный отдел по делам госслужбы и противодействию коррупции по северному региону (Риддеру) заинтересовался спецификой подбора кадров в коммунальном государственном учреж­дении «Пихтовское лесное хозяйство». В штате числились Жанболат и Исламбек Отарбаевы – брат и сын директора (теперь уже бывшего) Манарбека Отарбаева. Оба, судя по бумагам, трудились, получали зарплату. Но сослуживцы об этом и не догадывались. Работники оказались поразительно неприметными – ни разу никому не попались на глаза.

Как следует из материалов дела, брат руководителя лесоучреждения был принят лесником Кедровского лесничества в июне 2013 года и проработал 17 месяцев, сын – на той же должности значился с апреля 2014-го в течение 10 месяцев. Последнего даже поощрили денежной премией за отличный труд.

Кто знает, как долго длилась бы эта история, если бы не вмешалась антикоррупционная служба. Следователи изъяли приказы на прием и увольнение, на премирование, табели, наряды... А заодно узнали из объяснительных работников лесхоза, что Жанболата и Исламбека никто не видел просто потому, что... они не бывали на работе.

Сам директор Пихтовского лесхоза пояснил следствию, что не знал, что родня гуляет где-то мимо, вынужден был, мол, подписывать табели, которые ему приносили.

– Фактически они работали, – высказал убеждение руководитель. – На отдаленных кордонах лесники сами ходят на работу.

Словом, сидели ребята в дремучем далеке, никого не трогали, примус починяли...

Самое любопытное – уголовное дело Отарбаевых было закрыто за... недостаточностью доказательств.

И все-таки замять скандал не удалось. В мае прошлого года Восточно-Казахстанский департамент внутреннего гос­контроля провел тематическую проверку и установил: Жанболат и Исламбек Отарбаевы вовсе не лесники, а те самые «зайчики» и «живчики», о которых в свое время с возмущением говорил Глава государства. Как значится в исковом заявлении департамента, фактически они не выполняли служебные обязанности, не были в лесничестве и на закрепленных участках. При этом им выплачено в виде зарплаты, премий и так далее 1,07 млн тенге.

В октябре дело было рассмотрено областным специа­лизированным межрайонным экономическим судом. В ходе процесса представитель лесхоза упирал на то, что уголовное дело закрыто. Пробовал передвинуть стрелки на лесничего, мол, именно тот заполнял табели. Лесничий честно признался: если бы не выполнял указания руководителя лесхоза, его бы сразу уволили.

В итоге суд пришел к выводу: лесоучреждение своими действиями причинило государству ущерб на 1,07 млн тенге, вся сумма должна быть возмещена в бюджет.

Лес – это государственное достояние, бесценный возобновляемый ресурс, который должен служить экономике и экологии. Беречь это добро призваны гослесхозы. Не сек­рет, что из-за отстающего финансирования часть денег в лесных хозяйствах вынуждены зарабатывать сами – на содержание той же техники, на ГСМ, питомники. На счету каждый тенге. Руководитель Пихтовского лесхоза Манарбек Отарбаев в конечном счете уволился. Но осадок, как говорится, остался. Причем весомый осадок – больше чем на миллион тенге, который придется выплатить и без того небогатому учреждению.